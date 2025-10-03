أبوظبي: حوادث مروعة بسبب التوقف المفاجئ للمركبات

حذرت شرطة أبوظبي من خطورة التوقف في منتصف الطريق، وهو ما يعرض حياة السائق ومستخدمي الطريق للخطر.
ونشرت الشرطة مقطع فيديو لسيارات تتوقف عشوائيًا، مما أدى إلى اصطدام عدة سيارات ببعضها، وتسبب في إصابات بالغة للكثيرين. في حال حدوث أي عطل مفاجئ في السيارة، يجب التوجه إلى أقرب مخرج.
إذا وجد السائقون أن المركبة لا يمكن تحريكها، فيجب عليهم الاتصال على الفور بالرقم 999 وإبلاغ الشرطة، حتى تتمكن السلطات من تقديم الدعم اللازم لتجنب الحوادث الخطيرة واضطرابات المرور.
شاهد الفيديو أدناه:
إذا رأى سائق مركبة متوقفة فجأة، فمن الضروري اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مثل تشغيل أضواء الخطر. كما أن الحفاظ على التركيز التام أثناء القيادة والحفاظ على مسافة آمنة مع المركبة التي أمامه يُساعدان السائقين على تجنب الوقوع في مثل هذه المواقف المفاجئة.
يُعاقب السائقون الذين يتوقفون عشوائيًا على الطريق بغرامة قدرها 1000 درهم و6 نقاط مرورية لوقوفهم في منتصف الطريق دون مبرر. كما تُغرّم عرقلة حركة المرور بغرامة قدرها 500 درهم.
