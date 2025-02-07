أبوظبي: حوادث تصادم خطيرة لتجاوزات غير آمنة

سجلت كاميرات المراقبة في شرطة أبوظبي حوادث عدة مؤخراً، جميعها بسبب التجاوز الخطير. وفي أحد الحوادث، انقلبت شاحنة صغيرة مرتين بعد اصطدامها بسيارة انحرفت عن مسارها.

وفي مقطع فيديو مدته 51 ثانية، نشرته شرطة أبوظبي، اليوم الجمعة، حثت السائقين على توخي الحذر، خاصة عند تغيير المسارات. وأظهر المقطع ثلاثة حوادث اصطدام بها عدة سيارات.