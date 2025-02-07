أبوظبي: حوادث تصادم خطيرة لتجاوزات غير آمنة
سجلت كاميرات المراقبة في شرطة أبوظبي حوادث عدة مؤخراً، جميعها بسبب التجاوز الخطير. وفي أحد الحوادث، انقلبت شاحنة صغيرة مرتين بعد اصطدامها بسيارة انحرفت عن مسارها.
وفي مقطع فيديو مدته 51 ثانية، نشرته شرطة أبوظبي، اليوم الجمعة، حثت السائقين على توخي الحذر، خاصة عند تغيير المسارات. وأظهر المقطع ثلاثة حوادث اصطدام بها عدة سيارات.
في الحادث الأول الذي ظهر في الفيديو، حاولت سيارة دفع رباعي سوداء التجاوز من جهة اليمين دون استخدام إشارات الانعطاف. وبينما كان السائق ينضم إلى حركة المرور، اصطدم بسيارة سوداء أخرى خلفه. وأدى الاصطدام إلى انحراف السيارة عبر المسارات، حيث اصطدمت بشاحنة، مما أسفر عن انقلابها وتصاعد سحابة من الدخان.
شاهد الفيديو هنا:
وقع الحادث الثاني عندما كانت سيارة سوداء تسير بسرعة في المسار الأيسر، محاولة التجاوز بالانتقال إلى المسار الأوسط. ومع ذلك، كانت السرعة كبيرة للغاية، مما أدى إلى اصطدامها بسيارة دفع رباعي أمامها. وأجبر الاصطدام سيارة الدفع الرباعي على الانحراف نحو المسار الأيسر، وكادت تصطدم بسيارتين، لكنهما نجتا من الحادث بأعجوبة.
وفي نهاية المقطع، تظهر سيارة سيدان بيضاء في المسار الأوسط وهي تتحرك فجأة إلى اليمين وتصطدم بشاحنة.
وتسبب الاصطدام في انحراف الشاحنة إلى أقصى مسار على اليسار، حيث اصطدمت بالحاجز وانقلبت عدة مرات. قبل الانقلاب، كانت الشاحنة قد اصطدمت أيضاً بسيارة أخرى، مما دفعها عبر خمسة مسارات، وكادت تصطدم بعدد من السيارات الأخرى على الطريق المزدحم.
التجاوز غير المسؤول يعد مخالفة خطيرة يعاقب عليها بغرامات تبدأ من 600 درهم. والانحراف المفاجئ يعد مخالفة كبرى أخرى قد تؤدي إلى تغريم السائق 1000 درهم وأربع نقاط سوداء.
حثت شرطة أبوظبي السائقين على التأكد من سلامة الطريق قبل التجاوز أو تغيير المسار.