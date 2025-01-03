أبوظبي: حادث مروع لتوقف غير آمن في منتصف الطريق
سجلت شرطة أبوظبي مقطع فيديو لحادث صادم يظهر خطورة القيادة غير الآمنة، حيث يظهر الفيديو اصطدام سيارة مسرعة بشاحنة صغيرة كانت متوقفة في منتصف الطريق.
وفي الفيديو الذي نشرته شرطة أبوظبي، الجمعة، شوهدت مركبة صغيرة تبطئ سرعتها في منتصف الطريق وكانت اشارة المرور عند ثانيتين، قبل أن تتوقف تماماً، بينما بدأت أنوارها الخلفية تومض، في إشارة إلى حالة طوارئ أو خطر محتمل.
وعند الثانية الخامسة والعشرين، فشلت سيارة مسرعة تسير في نفس المسار الذي كانت تسير فيه السيارة المتوقفة في التوقف في الوقت المناسب، مما أدى إلى اصطدامها بالشاحنة الصغيرة المتوقفة. تسببت قوة الاصطدام في دوران كلتا المركبتين عبر الطريق، قبل أن تتوقفا في منتصف مسارين مختلفين.
شاهد الفيديو هنا، كما نشرته شرطة أبوظبي:
وفي خضم الفوضى، نجحت حافلة تسير في المسار الأيمن في تجنب الاصطدام بحطام الحادث، حيث توقفت على بعد بضع بوصات فقط من موقع الحادث. وعلى نحو مماثل، نجحت سيارة سوداء تسير في المسار الأيسر في الإفلات من السيارة المنحرفة، مما أسهم في تجنب وقوع كارثة أكبر.
عند الثانية العاشرة من الفيديو، نجحت سيارة فضية اللون في تجنب الاصطدام بالمركبة المتوقفة عن طريق الانحراف إلى المسار الأيسر. وعند الثانية الثالثة عشرة، اقتربت سيارة بيضاء اللون أيضاً بشكل خطير، لكنها انحرفت إلى المسار الأيمن في اللحظة المناسبة لتجنب الحادث.
وبعد مرور 19 ثانية، أصبح الموقف أكثر خطورة، حيث شوهد خمسة أشخاص يخرجون من السيارة الصغيرة ويتجهون عبر الشارع نحو حاجز قريب. وبعد لحظات، كادت سيارة أخرى أن تصطدم بالمركبة المتوقفة والمشاة، ولكنها تجنبت ذلك ببضع بوصات فقط، مما حال دون وقوع مأساة.
وذكّرت إدارة المرور السائقين بأهمية عدم التوقف في منتصف الطريق تحت أي ظرف كان، وأوصت بالتوجه إلى أقرب مخرج في حال التوقف المفاجئ، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، وتجنباً للحوادث الجسيمة والخطيرة التي قد تؤدي إلى إعاقة حركة المرور.
وتتم معاقبة المخالفين بغرامة قدرها 1000 درهم و6 نقاط مرورية سوداء.
وشددت الجهات المعنية على أهمية التركيز الكامل على الطريق أثناء القيادة، وتجنب أي عوامل قد تشتت الانتباه. وأوضحت أن هذا التركيز لا يساعد فقط في تحسين الوعي بأي تنبيهات حول الأعطال المفاجئة في السيارة، بل يضمن أيضاً الاستجابة السريعة وبشكل آمن. وأكدت الجهات المعنية أن عدم الانتباه في مثل هذه المواقف قد يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية خطيرة.