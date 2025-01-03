أبوظبي: حادث مروع لتوقف غير آمن في منتصف الطريق

وفي خضم الفوضى، نجحت حافلة تسير في المسار الأيمن في تجنب الاصطدام بحطام الحادث، حيث توقفت على بعد بضع بوصات فقط من موقع الحادث. وعلى نحو مماثل، نجحت سيارة سوداء تسير في المسار الأيسر في الإفلات من السيارة المنحرفة، مما أسهم في تجنب وقوع كارثة أكبر.

عند الثانية العاشرة من الفيديو، نجحت سيارة فضية اللون في تجنب الاصطدام بالمركبة المتوقفة عن طريق الانحراف إلى المسار الأيسر. وعند الثانية الثالثة عشرة، اقتربت سيارة بيضاء اللون أيضاً بشكل خطير، لكنها انحرفت إلى المسار الأيمن في اللحظة المناسبة لتجنب الحادث.

وبعد مرور 19 ثانية، أصبح الموقف أكثر خطورة، حيث شوهد خمسة أشخاص يخرجون من السيارة الصغيرة ويتجهون عبر الشارع نحو حاجز قريب. وبعد لحظات، كادت سيارة أخرى أن تصطدم بالمركبة المتوقفة والمشاة، ولكنها تجنبت ذلك ببضع بوصات فقط، مما حال دون وقوع مأساة.

وذكّرت إدارة المرور السائقين بأهمية عدم التوقف في منتصف الطريق تحت أي ظرف كان، وأوصت بالتوجه إلى أقرب مخرج في حال التوقف المفاجئ، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، وتجنباً للحوادث الجسيمة والخطيرة التي قد تؤدي إلى إعاقة حركة المرور.

وتتم معاقبة المخالفين بغرامة قدرها 1000 درهم و6 نقاط مرورية سوداء.