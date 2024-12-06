أبوظبي تطلق التاكسي الجوي الكهربائي في 2026

بموجب الاتفاقية، ستصبح شركة آرتشر للطيران أول شركة مصنعة للمركبات الكهربائية العمودية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستبدأ أول عمليات تاكسي الطائرة التجارية في الإمارة، مما يجعلها أول شركة تؤسس قدرات تصنيع محلية لإنتاج المركبات الكهربائية العمودية بالكامل.

وسيعمل مكتب أبوظبي للاستثمار، أحد الأطراف الرئيسية الموقعة على الاتفاقية، على تسهيل التنسيق بين هيئات أبوظبي استعداداً لإطلاق العمليات التجارية في الربع الأول من عام 2026. ومن أجل تشكيل نظام بيئي قوي لتطوير الطائرات العمودية الكهربائية، تشمل الأطراف الأخرى في الاتفاقية مطارات أبوظبي، وخدمات فالكون للطيران، وتدريب الطيران في الاتحاد، والاتحاد للطيران، والهيئة العامة للطيران المدني، وخدمات الملاحة الجوية العالمية، ومركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل). ويحدد التعاون الأدوار والمسؤوليات لكل طرف ويضع الأساس لاتفاقيات نهائية بين آرتشر وأصحاب المصلحة التجاريين.

وتمثل الشراكة تحالفاً قوياً بين أبرز اللاعبين في صناعة الطيران، وهي تتبع اتفاقية تعاون سابقة مع مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO) بهدف تسريع تسويق التاكسي الجوية.

قال بدر العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: "يسعدنا أن نرى أعضاء بارزين في قطاع الطيران في أبوظبي يتعاونون مع آرتشر لدعم إطلاق التاكسي الجوية في الإمارة. تمثل هذه الشراكة علامة فارقة في الجهود التي يقودها مجلس أبوظبي للأنظمة الذكية والذاتية القيادة لتسريع حلول التنقل الذكية والمتقدمة، وتعزيز مكانة الإمارة كقائد عالمي في مجال المركبات الذكية والذاتية القيادة".

وقال سعادة سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: "نحن ملتزمون بإطلاق التاكسي الجوي الكهربائي بأمان في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويبرز إعلان التحالف اليوم أهمية التعاون بين هيئات الطيران البارزة في الدولة من أجل استضافة آرتشرز ميدنايت في المنطقة العام المقبل".