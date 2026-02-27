أبوظبي تطلق أول مشروع تجريبي للشاحنات ذاتية القيادة

أطلق مركز النقل المتكامل في أبوظبي مشروعاً تجريبياً تحت الإشراف لتشغيل الشاحنات ذاتية القيادة في الإمارة، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تم الإطلاق بالشراكة مع شركة أوتوتك العالمية، المتخصصة في تطوير أنظمة المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى مجموعة موانئ أبوظبي. ويتم تنفيذ المشروع ضمن مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد).

يتضمن المشروع تشغيل شاحنات ذاتية القيادة لأغراض النقل اللوجستي ونقل البضائع، مما يعكس توسع تطبيقات الأنظمة الذاتية عبر مختلف وسائل النقل.

أوضح مركز النقل المتكامل أن المشروع يركز على تقييم تشغيل الشاحنات ذاتية القيادة ضمن بيئة صناعية ولوجستية محددة. وقد أُجريت رحلات تجريبية على طول مسارات مخصصة داخل كيزاد، وفقاً للأطر التنظيمية ومعايير التشغيل المعتمدة.

خلال عام 2025، عمل المطور، تحت إشراف مركز النقل المتكامل، على تكييف أنظمة القيادة الذاتية القائمة على الذكاء الاصطناعي لتلبية متطلبات الطرق المحلية واحتياجات النقل اللوجستي، مما يضمن عمليات آمنة وسلسة تتماشى مع أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية، وتقييم جاهزية التكنولوجيا للنشر في بيئة واقعية.

يشكل هذا المشروع جزءاً من جهود مركز النقل المتكامل لدعم منظومة التنقل الذكي والذاتي في الإمارة وتعزيز جاهزية الأطر التنظيمية لتبني حلول مبتكرة تخدم قطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية. ويساهم في تحسين كفاءة نقل البضائع وتعزيز الأداء التشغيلي عبر المناطق الاقتصادية والصناعية، استعداداً للانتقال إلى النشر التجاري لخدمات اللوجستيات الذاتية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد الله حمد الغفلي، المدير العام بالإنابة لمركز النقل المتكامل: "يمثل هذا المشروع علامة تنظيمية مهمة في تطوير منظومة التنقل الذكي في إمارة أبوظبي. ويعكس توجه المركز نحو توسيع نطاق تطبيق الأنظمة الذاتية ليشمل نقل البضائع والخدمات اللوجستية، إلى جانب نقل الركاب. ومن خلال هذه المبادرات التجريبية، يلتزم المركز بتقييم الحلول التقنية ضمن أطر تشغيلية آمنة ومنظمة، ودعم تطوير السياسات واللوائح المستقبلية بناءً على البيانات الواقعية والخبرة العملية."

وأضاف: "تساهم هذه المبادرات في تعزيز كفاءة منظومة النقل، ودعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي رائد في تبني حلول التنقل الذكي والأنظمة الذاتية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للذكاء الاصطناعي 2031."