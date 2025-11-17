أبوظبي تُطلق أول مركبات ذكية معيارية في العالم تحدث ثورة في التنقل الحضري

تتميز المركبات المعيارية بقدرتها على التكيف مع متطلبات التشغيل، حيث يمكنها الاتصال أو فصل الوحدات بناءً على عدد الركاب أو حالة الاستخدام، مما يؤدي إلى تحسين انسيابية حركة المرور، وتقليل الازدحام، والحد من انبعاثات الكربون بكفاءة استثنائية. ابق على اطلاع بآخر الأخبار، تابع "كيه تي" على قنوات واتساب