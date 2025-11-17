أبوظبي تُطلق أول مركبات ذكية معيارية في العالم تحدث ثورة في التنقل الحضري

أعلنت هيئة النقل في أبوظبي عن إطلاق أول مركبات ذكية معيارية (Modular Smart Vehicles) في العالم في الإمارة يوم الاثنين الموافق 17 نوفمبر 2025.
جاء هذا الإعلان خلال مشاركة مركز النقل المتكامل (ITC) في معرض DRIFTx 2025، الذي أقيم كجزء من "أسبوع أبوظبي الأول للأنظمة الذاتية".
تتميز المركبات المعيارية بقدرتها على التكيف مع متطلبات التشغيل، حيث يمكنها الاتصال أو فصل الوحدات بناءً على عدد الركاب أو حالة الاستخدام، مما يؤدي إلى تحسين انسيابية حركة المرور، وتقليل الازدحام، والحد من انبعاثات الكربون بكفاءة استثنائية. ابق على اطلاع بآخر الأخبار، تابع "كيه تي" على قنوات واتساب
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار، تابع الخليج تايمز على قنوات واتساب
يمثل هذا الإنجاز، الذي طورته شركة نيكست، لحظة تحول في سياسة الابتكار والتنقل العالمية. ويستند هذا الاعتراف إلى أبحاث علمية دقيقة، مدعومة بدراسات منشورة من مؤسسات رائدة في نيويورك وأبوظبي، بالإضافة إلى جوائز دولية وتجارب ميدانية أثبتت إمكانية النظام في تعزيز كفاءة الطرق، وتحسين الاستدامة، وزيادة المرونة في التنقل الحضري.
يقود مركز النقل المتكامل هذا التحول بالشراكة مع شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات (EDC)، وليفتانغو، ومركز باراديغما للابتكار، لإجراء أول عملية تجريبية عالمية لهذه المركبات الذكية المعيارية متعددة الوحدات في جزيرة ياس، مما يمهد الطريق لعصر جديد من النقل الذكي في العاصمة.
وبعيداً عن تحسين حركة المرور على الطرق، تعد هذه المركبات بمثابة منصة انتقالية لتطوير أنظمة تشغيل ذكية وقدرات التحكم عن بعد، كجزء من المبادرات طويلة الأجل لمركز النقل المتكامل للتوسع التدريجي في تطبيقات القيادة الذاتية في جميع أنحاء أبوظبي.
قال الدكتور عبدالله حمد الغفيلي، المدير العام بالإنابة لمركز النقل المتكامل، “يواصل مركز النقل المتكامل تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي لتقنيات التنقل المبتكرة من خلال مبادرات رائدة تعزز بشكل ملموس كفاءة واستدامة نظام النقل.”
"يمثل اعتماد المركبات الذكية المعيارية خطوة استراتيجية نحو تعزيز رؤية الإمارة لنظام تنقل أكثر تكاملاً وذكاءً."
قال أنطونيو غوادانينو، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في نيكست، "يسعدنا أن نساهم مع نيكست في تقديم حل ملموس وقابل للنشر الفوري لا يتطلب بنية تحتية جديدة للحد بشكل كبير من الازدحام المروري وتعزيز خدمات الميل الأول والأخير، وهما احتياجان بالغا الأهمية نعتقد بشدة أنهما سيحددان التنقل عبر دول الخليج للعقد المقبل".