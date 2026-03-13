أبوظبي تسرّع خطى التنقل الذكي بتوسيع عمليات "التاكسي الذاتي"

تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية والمستقلة، وسّع مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) العمليات التجارية لمركبات الأجرة ذاتية القيادة في جزيرة ياس، وذلك بالتعاون مع شركتي "أبولو جو" و"أوتوجو"، مما يعزز منظومة التنقل الذكي في الإمارة.
يسلط هذا التوسع الضوء على الدور المحوري لـ "أبوظبي للتنقل" في تبني حلول التنقل المتقدمة، ويأتي كجزء من خطة الإمارة التدريجية لتوسيع خدمات النقل ذاتية القيادة.
انضمت شركتا "أبولو جو" و"أوتوجو" إلى المنظومة الحالية كمشغلين إضافيين، مما يساهم في تعزيز خيارات الخدمة للسكان والزوار.
خطوات رائدة في التنقل الذكي
تحقق الإمارة خطوات واسعة في مجال التنقل الذكي؛ فقبل أقل من شهر، وتحديداً في 26 فبراير، بدأت شركة تسلا تجارب ميدانية خاضعة للإشراف لسياراتها ذاتية القيادة في أبوظبي.
تعد هذه التجارب جزءاً من استراتيجية أبوظبي الأوسع لاستكشاف تقنيات النقل المتقدمة وتعزيز جاهزية الإمارة لحلول التنقل المستقبلية.
يتم اختبار أحدث أنظمة القيادة الذاتية من تسلا على الطرق المحلية بوجود سائقين على متنها، وذلك وفق برنامج مهيكل صُمم لضمان السلامة والجاهزية التشغيلية.
يشرف مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، بدعم من مجلس الأنظمة الذكية والمستقلة، على هذه التجارب التي تعد الأولى من نوعها في الإمارة.
يتم إجراء هذه الاختبارات بالتنسيق مع مختبر التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مما يمثل جهداً استراتيجياً لتعزيز الابتكار ضمن أطر تنظيمية معتمدة. وتهدف المبادرة إلى إرساء نموذج لاختبار تقنيات المساعدة في القيادة والقيادة الذاتية في المنطقة، مع تحقيق توازن دقيق بين متطلبات السلامة وتبني ابتكارات النقل الحديثة.