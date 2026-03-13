أبوظبي تسرّع خطى التنقل الذكي بتوسيع عمليات "التاكسي الذاتي"

يتم إجراء هذه الاختبارات بالتنسيق مع مختبر التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مما يمثل جهداً استراتيجياً لتعزيز الابتكار ضمن أطر تنظيمية معتمدة. وتهدف المبادرة إلى إرساء نموذج لاختبار تقنيات المساعدة في القيادة والقيادة الذاتية في المنطقة، مع تحقيق توازن دقيق بين متطلبات السلامة وتبني ابتكارات النقل الحديثة.