أبوظبي تستعد للمستقبل: قطارات وحافلات ذاتية لربط المطار والحد من الأثر البيئي

من أجل سفر سلس وجعل الانتقال من وإلى المطار في أبو ظبي أسهل، وضعت السلطات خططًا جديدة.

وقّعت مطارات أبوظبي وشركة أبوظبي للمواصلات اتفاقيةً لتعزيز التكامل بين النقل الجوي وأنظمة النقل العام في الإمارة. وستركز الاتفاقية على تطوير روابط سلسة بين مطارات أبوظبي وشبكة القطارات والحافلات ووسائل النقل المستقبلية.

تُمهد هذه الاتفاقية الطريق لتعاونٍ يمتدّ عامًا كاملًا بين الجهتين لتطوير استراتيجيات وخططٍ لدمج حلول نقل فعّالة ومتعددة الوسائط، مُصمّمة للحدّ من الأثر البيئي، وتحسين تجربة المسافرين، ورفاهية المجتمع، ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وتهدف إلى ضمان التزام جميع عمليات الربط المستقبلية، سواءً عبر الشبكات الحالية أو وسائل النقل الناشئة، بالمعايير العالمية التي تتماشى مع رؤية أبوظبي بعيدة المدى نحو تحقيق التقدم التحوّلي.

ستساهم شركة أبوظبي للمواصلات بخبرتها في تخطيط النقل العام، والنمذجة التشغيلية، ومتطلبات المواقع، بينما ستحدد مطارات أبوظبي مواقع التطوير الرئيسية، وستوجه الاستخدام الاستراتيجي للأراضي والتخطيط الشامل في جميع مشاريعها. ويهدف الطرفان معًا إلى وضع نموذج عمل يوازن بين الابتكار والاستدامة والكفاءة.

قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "ندير في مطارات أبوظبي خمسة مطارات تجارية، يتمتع كل منها بموقع فريد لتقديم خدمات متميزة. يجسد هذا التعاون رؤيتنا المشتركة لمنظومة نقل متعددة الوسائط، لا تلبي متطلبات اليوم فحسب، بل تستبق أيضًا احتياجات مسافري الغد. يُعد دمج البنية التحتية للمطارات مع حلول النقل العام المتطورة أمرًا أساسيًا لإنشاء شبكة مرنة تدعم نمو أبوظبي على المدى الطويل والتزاماتها البيئية."

قال سعيد سالم السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للمواصلات: "في مرافئ أبوظبي، نلتزم ببناء منظومة نقل مفتوحة ومرنة ومعتمدة على أحدث التقنيات. تُمكّننا مذكرة التفاهم هذه من استكشاف وتطبيق حلول النقل الأنسب - بدءًا من القطار الخفيف وحافلات النقل السريع وصولًا إلى الحافلات الآلية وأنظمة النقل الشخصي السريع - لربط مطارات أبوظبي بشبكة المدينة وتبسيط التنقل داخل المطارات. ينصبّ تركيزنا على تحقيق أفضل النتائج للمسافرين والمشغلين والبيئة، مع دعم طموح أبوظبي في الريادة في مجال النقل المستدام والذكي."

ومن خلال دمج البنية التحتية المتقدمة للمطار مع حلول النقل العام المبتكرة، تعمل هذه الشراكة على تعزيز طموح أبوظبي في الريادة في مجال النقل الذكي والمستدام وتؤسس معياراً إقليمياً لأنظمة النقل السلسة.