أبوظبي تسابق المستقبل.. 8 حلول ذكية تعيد رسم مشهد التنقل في العاصمة

تُشرف "أبوظبي للتنقل" (التي كانت تُعرف سابقاً بمركز النقل المتكامل) على استراتيجية الإمارة للتنقل الذكي، حيث يجري تحويل التركيز نحو السفر المستدام والذاتي القيادة والمترابط بسلاسة. وضمن هذه الرؤية، حددت الهيئة هدفاً يجعل 25% من جميع الرحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2040.