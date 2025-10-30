أبوظبي تسابق المستقبل.. 8 حلول ذكية تعيد رسم مشهد التنقل في العاصمة

من سيارات الأجرة الآلية إلى التوائم الرقمية، تعمل أبوظبي على تحويل شبكة النقل الخاصة بها بتقنيات التنقل الذكي وخططها الطموحة للمستقبل.
تُشرف "أبوظبي للتنقل" (التي كانت تُعرف سابقاً بمركز النقل المتكامل) على استراتيجية الإمارة للتنقل الذكي، حيث يجري تحويل التركيز نحو السفر المستدام والذاتي القيادة والمترابط بسلاسة. وضمن هذه الرؤية، حددت الهيئة هدفاً يجعل 25% من جميع الرحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2040.
في ما يلي بعض خيارات التنقل الذكي المستخدمة حالياً، وتلك التي ما زالت قيد التطوير.
سيارات الأجرة الذاتية القيادة TXAI
هي خدمة سيارات أجرة ذاتية القيادة تتكون من أسطول من سيارات كهربائية أو هجينة ذاتية القيادة تحمل العلامة التجارية "تي إكس أي".
كيف تعمل: يمكن للركاب حجز الرحلات باستخدام تطبيق "تي إكس أي" أو تطبيق "أوبر". حالياً يرافق المركبة موظف أمان خلال مراحل التجربة، فيما يتمثل الهدف النهائي في التشغيل الكامل الذاتي.
أماكن توفرها: توسعت الخدمة لتشمل جزيرة ياس وجزيرة السعديات، وتم تمديدها الآن لتصل إلى الطرق المؤدية إلى مطار زايد الدولي.
الحافلات السريعة الذاتية القيادة (ART)
هي أسطول من الحافلات الكهربائية التي تشبه الترام وتعمل دون مسار ثابت في أبوظبي، وتشكل جزءاً من تجربة نظام النقل السريع الآلي.
أماكن توفرها: يربط المسار التجريبي بين مول "الريم" ومول "المارينا" عبر شارع زايد الأول والكورنيش في جزيرة أبوظبي.
التقنية: تستوعب هذه الحافلات عالية السعة ما يصل إلى 200 راكب وتعمل بالطاقة الكهربائية والملاحة المتقدمة، لكنها لا تزال في المرحلة التجريبية وتعمل من الجمعة إلى الأحد حالياً.
مركبات النقل السريع الشخصية (PRT) في مدينة مصدر
هي كبسولات كهربائية ذاتية القيادة وخالية من الانبعاثات تنقل الركاب داخل مدينة مصدر.
كيف تعمل: تقدم خدمة عند الطلب ضمن بيئة حضرية مستدامة ومضغوطة، ما يقلل أوقات الانتظار وحركة المرور المحلية.
التقنية: تدير مدينة مصدر نظام النقل السريع الشخصي منذ سنوات، وتطلق حالياً تجارب مركبات نقل ذاتية القيادة من المستوى الرابع ضمن مجمع "سافي".
التنقل الدقيق (السكوترات والدراجات الكهربائية)
هو شبكة من السكوترات والدراجات المشتركة المدمجة ضمن منظومة النقل في المدينة.
كيف يعمل: يمكن للمستخدمين الوصول إليها عبر التطبيقات، وتخطط المدينة لتوسيع المسارات والممرات المخصصة لها.
التقنية: تستخدم أدوات النمذجة الذكية مثل "التوأم الرقمي" وأنظمة المعلومات الجغرافية لمحاكاة مواقع ومسارات وسائل التنقل الدقيق. على سبيل المثال، أطلقت دائرة البلديات والنقل مشروع "التوأم الرقمي لأبوظبي".
ما هو قيد التخطيط للمستقبل
مجمع الصناعات الذكية والذاتية القيادة (SAVI)
هو منطقة مخصصة في مدينة مصدر لتسريع تطوير واعتماد وسائل النقل الذاتية في البر والبحر والجو، ضمن إطار مجمع الصناعات الذكية والذاتية القيادة.
ما المتوقع: مختبرات أبحاث، ومناطق اختبار، ومنشآت تصنيع، وجذب لشركات التكنولوجيا العالمية.
الأهداف الطموحة: يشمل الهدف الأوسع بجعل 25 في المائة من الرحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2040 جميع وسائل النقل البرية والبحرية والجوية الحضرية.
الربط مع المطارات
هو خطة مستقبلية لربط المطارات مباشرة بشبكة النقل العام في المدينة.
ما المتوقع: يجري بحث حلول محتملة تشمل القطار الخفيف، والحافلات السريعة (BRT)، والحافلات الآلية، حيث وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع المطارات لتعزيز أنظمة النقل العام المتكاملة.
التقنية: تعتمد هذه المبادرة على البنية التحتية القائمة مثل مسار "تي إكس أي" إلى مطار زايد والإطار الرقمي للنقل الذكي.
السفن الذاتية القيادة
هي وسائل نقل بحرية ذكية وكهربائية للركاب والبضائع ضمن طموحات مجمع "سافي".
ما المتوقع: مناطق اختبار وقدرات تصنيع في مجال النقل البحري الذاتي؛ على سبيل المثال، تم الإعلان عن شركة "مراكب تكنولوجيز" كشركة رئيسية لتقنيات النقل البحري في المجمع.
نظام التوأم الرقمي
هو منصة متكاملة تستخدم المحاكاة الرقمية المتقدمة والذكاء الاصطناعي لإدارة شبكة النقل في أبوظبي.
كيف يعمل: يستخدم مشروع "التوأم الرقمي لأبوظبي" الذي أطلقته دائرة البلديات والنقل التصوير الجوي والمسح ثلاثي الأبعاد بتقنية "ليدار" والنمذجة بالواقعين الافتراضي والمعزز.
الرؤية طويلة المدى: منصة أساسية لتنسيق جميع أنماط التنقل الذكي وضمان جاهزية البنية التحتية للمستقبل، كجزء من جهود التوأم الرقمي الحضري الأشمل، وليس في مجال النقل فقط.