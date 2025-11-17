أبوظبي تبني نظاماً بيئياً للتنقل المستدام بـ 9 شراكات تكنولوجية

سيارات شخصية ذاتية القيادة، حافلات روبوتية صغيرة، طائرات مسيّرة (درونز) لمراقبة المرور مدعومة بالذكاء الاصطناعي — أبو ظبي تستعد لكل ذلك. بدعم من شراكات عالمية ووطنية، تبني الإمارة أسس نظام بيئي للتنقل الذكي، الآمن، المتكامل والمستدام.

وقع مركز النقل المتكامل (ITC)، التابع لدائرة البلديات والنقل، اتفاقيات تعاون متعددة خلال مؤتمر DRIFTx 2025، الذي أقيم كجزء من أسبوع أبو ظبي الافتتاحي للقيادة الذاتية 2025، لتسريع حلول النقل الذاتي والبنية التحتية الرقمية الداعمة. إليك أهم 9 اتفاقيات تشمل النقل الجوي، والبري، والبحري، واللوجستيات:

1. طائرات مسيّرة لمراقبة المرور

تعاون مركز النقل المتكامل مع "e&" في مشروع تجريبي لاستخدام طائرات مسيّرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمراقبة ظروف المرور الحية وتحليل البيانات في الوقت الفعلي. تنقل الطائرات لقطات مباشرة إلى مركز إدارة المرور، مما يمكّن الفرق من تحديد الازدحام، ومواقف السيارات المخالفة، والحوادث، مما يدعم تدفقاً مرورياً أكثر سلاسة ويعزز السلامة على الطرق.

2. مركبات شخصية ذاتية القيادة

ستعمل اتفاقية تعاون بين مركز النقل المتكامل، ومكتب أبو ظبي للاستثمار، وشركة Tensor Auto Inc.، ومقرها وادي السيليكون، على تمكين التشغيل التجاري للمركبات ذاتية القيادة في أبو ظبي. تتضمن الشراكة الدعم التنظيمي والتقني لتشغيل المركبات في بيئات العالم الحقيقي مع بناء خبرة وطنية في الأنظمة الذاتية.

3. حافلات روبوتية صغيرة

بموجب اتفاقية مع Benteler Mobility، ستطلق أبو ظبي عمليات تجريبية للحافلات الروبوتية الصغيرة. تتضمن المبادرة تحليل احتياجات التنقل، وإطاراً تشغيلياً للحافلات الذكية، وتقييمات فنية وتنظيمية للنشر على نطاق واسع في المستقبل. وستشرف قوة عمل مخصصة من مركز النقل المتكامل على التنفيذ.

4. سيارات الأجرة الجوية الكهربائية

من خلال اتفاقية تعاون مع SkyDrive، وهي شركة يابانية مصنعة للطائرات الكهربائية العمودية للإقلاع والهبوط (eVTOL)، سيقوم مركز النقل المتكامل بإجراء دراسات فنية وعمليات تجريبية للطائرة الكهربائية SD-05. سيقيّم العمل الجاهزية التنظيمية والتقنية، بما في ذلك مهابط الطائرات والبنية التحتية للشحن الذكي، مع إمكانية التعاون المستقبلي في التصنيع والتشغيل والصيانة.

5. شبكة نقل جماعي مؤتمتة

ستستكشف اتفاقية مع Glydways حلول النقل الجماعي الذاتي والمستدام التي يمكن أن تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة من الأنماط التقليدية مع تحسين الاتصال في "الميل الأول والأخير". يشمل التعاون دراسات الجدوى، وتبادل المعرفة، والأعمال التمهيدية لمشروع تجريبي. تستخدم الشركة مركبات كهربائية ذاتية القيادة تعمل على مسارات إرشادية مخصصة لتوفير تنقل حضري عند الطلب وبانبعاثات صفرية.

6. التنقل البحري الذاتي

بالتعاون مع مكتب أبو ظبي للاستثمار ومجموعة بلو جلف (Blue Gulf Group)، سيقوم مركز النقل المتكامل بدراسة واختبار السفن البحرية ذاتية القيادة لدعم التقدم نحو التنقل البحري الذكي والمستدام. تشمل المبادرة تجارب ميدانية ودراسات جدوى ومواءمة مع المعايير البيئية والسلامية.

7. شبكة الواي فاي داخل المركبات ذاتية القيادة

ستدعم اتفاقية تعاون مع "e&" حلول الاتصال المتقدمة، بما في ذلك شبكات 5G و 5.5G، لتطبيقات القيادة الذاتية. توفر الشراكة أيضاً شبكة واي فاي للركاب داخل المركبات، إلى جانب ورش العمل والاستشارات وتبادل المعرفة التي تركز على المدن الذكية.

8. الأمن السيبراني للنظام البيئي للتنقل

يهدف تعاون بين مركز النقل المتكامل ومجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات إلى تعزيز معايير الأمن السيبراني من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية حول التهديدات، والاستجابة المنسقة للحوادث، والتدريبات التقنية المشتركة، والبرامج التدريبية، ومبادرات التوعية، مما يضمن أساساً رقمياً آمناً للأنظمة الناشئة.

9. اللوجستيات الذاتية: طائرات مسيّرة وشاحنات بدون سائق

وقع مركز النقل المتكامل أيضاً اتفاقية مع "صناعة تكنولوجيا" (Sinaha Technology)، وهي شركة إماراتية، لتعزيز اللوجستيات الذاتية، بما في ذلك الشاحنات ذاتية القيادة وطائرات الشحن الثقيل المسيرة. تتضمن الشراكة مجموعات عمل مشتركة، ومراقبة تقدم المشروع، وأهداف الحد من الانبعاثات.

