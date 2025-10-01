أبوظبي بلا سائق: 44 مركبة آلية تقطع 30 ألف رحلة... والمدينة تستعد للتوسع الكبير

تتوقف سيارة أجرة آلية أمام فندق في جزيرة ياس. لا يوجد سائق، ولا حركة لعجلة القيادة، مجرد تسارع بينما يستقر الركاب في مقاعدهم. هذا المشهد، الذي كان يقتصر في السابق على المعارض التقنية، أصبح يتكرر يومياً في جميع أنحاء أبوظبي، حيث أكملت المركبات ذاتية القيادة 30,000 رحلة ويستعد المسؤولون للتوسع على مستوى المدينة.

سيحتل هذا الطموح مركز الصدارة في "أسبوع أبوظبي للقيادة الذاتية" الذي سيُعقد في الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر، حيث من المقرر أن يجتمع قادة التكنولوجيا العالميون وصانعو السياسات تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، لتسريع وتيرة النشر خارج المناطق السياحية إلى الشوارع السكنية.

تُشغل أبوظبي 44 مركبة ذاتية القيادة عبر جزيرة ياس والسعديات ومدينة مصدر. وفي وقت سابق من هذا العام، توسعت الخدمة لتشمل جزيرتي الريم والمارية، مما ضاعف حجم الأسطول ثلاث مرات في 12 شهراً. وبحلول عام 2040، يستهدف المسؤولون أن تكون واحدة من كل أربع رحلات باستخدام وسائل النقل الذاتي. وسواء كانت سيارات أجرة بلا سائق، أو حافلات ذكية، أو روبوتات توصيل، سيتم تنسيق كل ذلك عبر تطبيقات لحجز الرحلات ومعالجة المدفوعات.

وقال الدكتور عبد الله حمد الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل في أبوظبي لصحيفة "خليج تايمز": "ستُولّد التنقلات الذاتية والذكية فرصاً كبيرة لسكان أبوظبي وشركاتها، بما في ذلك رحلات أكثر أماناً وكفاءة، وتقليل الازدحام، وخلق نماذج أعمال جديدة في مجالات اللوجستيات والتأمين وخدمات البيانات".

على الصعيد العالمي، تنجم 94% من حوادث الطرق عن خطأ بشري. وتعمل استراتيجية أبوظبي على إزالة هذه المتغيرات من خلال تقنية تُراقبها مراكز التحكم التابعة لمركز النقل المتكامل. وتحمل كل مركبة مشغلين سلامة مدربين خلال التجارب وتخضع لشهادات دولية قبل النشر.

وأوضح الدكتور الغفلي لصحيفة "خليج تايمز": "قبل نشر أي مركبة في أبوظبي، تخضع لاختبارات مكثفة لضمان الامتثال للمعايير الدولية، والتحقق من صحتها من خلال شهادات مستقلة، والموافقة عليها من سلطات السلامة المحلية. ولا نسمح لأي مركبة بالتقدم نحو اعتماد أوسع إلا عندما تُظهر أعلى مستويات الموثوقية والمرونة".

تمتد الفوائد إلى ما هو أبعد من السلامة. يمكن لأم في جزيرة الريم أن تطلب سيارة أجرة ذاتية القيادة لمواعيد والديها المسنين الطبية. يكتسب كبار السن وأصحاب الهمم استقلالية دون الحاجة إلى رخص أو قدرة على القيادة. كما تدير شركات اللوجستيات عمليات التوصيل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون إرهاق السائق.

وقال الدكتور الغفلي: "سيستفيد قطاع اللوجستيات من حلول توصيل أكثر كفاءة تخفض التكاليف وتعزز الموثوقية. وستتمتع العائلات وكبار السن وأصحاب الهمم بقدر أكبر من الوصول والاستقلالية، مما يعزز الشمولية عبر المجتمع".

ستتوسع العمليات الحالية في المناطق السياحية لتشمل المناطق الحضرية المعقدة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، حيث تثبت التكنولوجيا موثوقيتها وتتزايد ثقة الجمهور.

وقال الدكتور الغفلي: "تُجرى الخدمات بالفعل في وجهات رائدة مثل جزيرة ياس والسعديات ومدينة مصدر. وخلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، يمكن للمقيمين توقع طرح مرحلي للتنقلات الذاتية في جميع أنحاء أبوظبي، بتوجيه من الرقابة التنظيمية لمركز النقل المتكامل، وعمليات التحقق الصارمة للسلامة، والتقدم التكنولوجي المستمر".