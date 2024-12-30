أبوظبي: المواقف وبوابات التعرفة المرورية مجانية الأربعاء
أعلنت أبوظبي أن رسوم المواقف السطحية ستكون مجانية يوم الأربعاء 1 يناير 2025، على أن تُستأنف في الساعة 8 صباحاً يوم الخميس 2 يناير 2025. بالإضافة إلى ذلك، ستكون رسوم المواقف في موقف الشاحنات M-18 في المصفح مجانية أيضاً خلال عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة.
وأعلنت الجهات المعنية أن نظام بوابة الدرب سيكون مجانياً يوم الأربعاء 1 يناير 2025 خلال العطلة الرسمية، على أن يتم إعادة تفعيل رسوم بوابة الدرب يوم الخميس 2 يناير 2025 خلال ساعات الذروة، والتي تمتد من الساعة 7 صباحاً إلى 9 صباحاً ومن الساعة 5 مساءً إلى 7 مساءً.
ودعت إدارة المرور في أبوظبي السائقين إلى تجنب الوقوف في الأماكن المحظورة والابتعاد عن السلوكيات التي قد تؤدي إلى إعاقة حركة المرور. كما حثت السائقين على ركن سياراتهم في الأماكن المخصصة لذلك، وعدم الوقوف في المواقف السكنية من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الثامنة صباحاً.
أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل عن مواعيد عمل مراكز سعادة المتعاملين والحافلات العامة خلال عطلة العيد.
وستغلق مراكز السعادة أبوابها يوم 1 يناير على أن تستأنف عملها يوم الخميس 2 يناير، إلا أنه يمكن للمتعاملين الاستمرار في التقدم بطلبات الحصول على الخدمات إلكترونياً باستخدام موقع أبوظبي موبيليتي: https://admobility.gov.ae/ وموقعي وتطبيقي دربي ودرب، وكذلك عبر منصة تم للخدمات الحكومية الرقمية في أبوظبي، كما يمكن للمتعاملين التواصل مع مركز دعم الخدمة الموحد التابع لدائرة البلديات والنقل على الرقم 800850 أو مركز اتصال سيارات الأجرة: 600535353 لطلب الخدمات على مدار الساعة.
وفيما يتعلق بخدمات حافلات النقل العام وجدول رحلاتها في أبوظبي خلال العطلة، أوضحت شركة أبوظبي للمواصلات أن خدمات الحافلات ستعمل وفق الجدول المتبع خلال عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية، مع إجراء رحلات إضافية إقليمية وبين المدن.
للاطلاع على مواعيد خدمات حافلات النقل العام، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة أبوظبي للتنقل https://admobility.gov.ae/ أو التواصل مع مركز دعم الخدمة التابع لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر تطبيق دربي الذكي وخرائط جوجل.