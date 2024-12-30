أبوظبي: المواقف وبوابات التعرفة المرورية مجانية الأربعاء

أعلنت أبوظبي أن رسوم المواقف السطحية ستكون مجانية يوم الأربعاء 1 يناير 2025، على أن تُستأنف في الساعة 8 صباحاً يوم الخميس 2 يناير 2025. بالإضافة إلى ذلك، ستكون رسوم المواقف في موقف الشاحنات M-18 في المصفح مجانية أيضاً خلال عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة.

وأعلنت الجهات المعنية أن نظام بوابة الدرب سيكون مجانياً يوم الأربعاء 1 يناير 2025 خلال العطلة الرسمية، على أن يتم إعادة تفعيل رسوم بوابة الدرب يوم الخميس 2 يناير 2025 خلال ساعات الذروة، والتي تمتد من الساعة 7 صباحاً إلى 9 صباحاً ومن الساعة 5 مساءً إلى 7 مساءً.

ودعت إدارة المرور في أبوظبي السائقين إلى تجنب الوقوف في الأماكن المحظورة والابتعاد عن السلوكيات التي قد تؤدي إلى إعاقة حركة المرور. كما حثت السائقين على ركن سياراتهم في الأماكن المخصصة لذلك، وعدم الوقوف في المواقف السكنية من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الثامنة صباحاً.

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل عن مواعيد عمل مراكز سعادة المتعاملين والحافلات العامة خلال عطلة العيد.