أبوظبي: التوقف المفاجئ وتشتت الانتباه يتسببان بحادثين مروعين
رصدت شرطة أبوظبي اليوم الجمعة حادثين مروريين خطرين، ما يشير إلى تداعيات تشتت الانتباه أثناء القيادة، ونشرت الهيئة مقطع فيديو للحادثين بهدف التوعية.
في الحادث الأول، يمكن رؤية سيارة دفع رباعي متوقفة في منتصف الطريق. يخرج السائق من السيارة دون اهتمام ويترك الباب مفتوحاً، وتتباطأ السيارة التي تقف خلفه في الوقت المناسب وتحاول المناورة حوله. ولكن، ينتهي الأمر باصطدام سيارة ثالثة - سائقها غير مدرك للموقف - بالمركبتين بأقصى سرعة. يبدو أن السائق الأول المخالف لم يفلت من الاصطدام، وأدى الحادث إلى اصطدام السيارة الثانية بالحاجز.
بالنسبة للحادث الثاني اصطدمت سيارة بعدة سيارات متوقفة وراء بعضها بسبب ازدحام مروري. حدث هذا في وقت متأخر من المساء، على الرغم من تشغيل أضواء الخطر للسيارة التي كانت في المقدمة، وأدى الحادث إلى تصادم 4 سيارات على الأقل، ولم يتم بعد رصد الإصابات في كلا الحالتين.
شاهد الفيديو أدناه كما نشرته شرطة أبوظبي:
وحذرت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر التوقف في منتصف الطريق لأي سبب، وحثت السائقين على التوجه إلى أقرب مخرج حفاظاً على سلامة الجميع، وفي حال عدم تمكن السائقين من تحريك مركبتهم، حثتهم على الاتصال بـ "مركز القيادة والسيطرة" على الرقم 999 للمساعدة وتجنب عرقلة حركة المرور والتسبب في الحوادث.
وحثت شرطة أبوظبي السائقين على ضرورة الحفاظ على مسافة آمنة من المركبات الأخرى، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.
وجدير بالذكر أن تشتت الانتباه أثناء القيادة يعد مخالفة مرورية خطيرة في الإمارات يعاقب عليها بغرامة قدرها 800 درهم وأربع نقاط سوداء. وفي الوقت نفسه، فإن التوقف في منتصف الطريق يعاقب عليه بغرامة قدرها 1000 درهم وست نقاط سوداء.
ووفقاً لتقرير صدر مؤخراً، تحدث أغلب حوادث الطرق في الإمارات العربية المتحدة بسبب مخالفات المرور، مع ارتفاع الوفيات بنسبة 3% بسبب "سوء سلوك" سائقي السيارات.
أظهرت البيانات المفتوحة التي تم تحميلها مؤخراً حول إحصائيات السلامة على الطرق لعام 2023 من قبل وزارة الداخلية، وقوع 352 حالة وفاة على الطرق في جميع أنحاء البلاد في عام 2023.