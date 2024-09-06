أبوظبي: التوقف المفاجئ وتشتت الانتباه يتسببان بحادثين مروعين

في الحادث الأول، يمكن رؤية سيارة دفع رباعي متوقفة في منتصف الطريق. يخرج السائق من السيارة دون اهتمام ويترك الباب مفتوحاً، وتتباطأ السيارة التي تقف خلفه في الوقت المناسب وتحاول المناورة حوله. ولكن، ينتهي الأمر باصطدام سيارة ثالثة - سائقها غير مدرك للموقف - بالمركبتين بأقصى سرعة. يبدو أن السائق الأول المخالف لم يفلت من الاصطدام، وأدى الحادث إلى اصطدام السيارة الثانية بالحاجز.