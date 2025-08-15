النقل

أبوظبي: إغلاق مؤقت لشارع الإمارات نحو دبي غداً

سيتم إغلاق المناطق المتضررة ابتداءً من الساعة 12 صباحًا يوم 16 أغسطس حتى 18 أغسطس
الصورة مُستخدمة لأغراض التوضيح. الصورة: ملف

تاريخ النشر

أعلنت السلطات في أبوظبي عن إغلاق جزئي لشارع الإمارات (E611) المتجه نحو دبي.

وسيتم إغلاق الطرق المتأثرة ابتداءً من الساعة ١٢ صباحًا يوم السبت (١٦ أغسطس) وحتى الساعة ٥ صباحًا يوم الاثنين (١٨ أغسطس). خلال هذه الفترة، سيتم إغلاق المسارين الأيمن باتجاه دبي.

قم بإلقاء نظرة على المنطقة المتضررة أدناه:

أعلنت إدارة المرور في أبوظبي عن إغلاق تقاطع شارعي زايد بن سلطان وحصة بنت محمد في مدينة العين مؤقتاً من الساعة 12 صباح يوم السبت (16 أغسطس) حتى الساعة 5 صباح يوم الاثنين (18 أغسطس).

قم بإلقاء نظرة على المناطق المتضررة أدناه:

كما تم إغلاق طريق الجامعة وطريق المزوَّد عند تقاطع البادية باتجاه دبي (طريق الإمارات) بشكل مؤقت يوم 25 يوليو/تموز بسبب أعمال التطوير الجارية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية في المنطقة.

