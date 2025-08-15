أبوظبي: إغلاق مؤقت لشارع الإمارات نحو دبي غداً

أعلنت السلطات في أبوظبي عن إغلاق جزئي لشارع الإمارات (E611) المتجه نحو دبي.

وسيتم إغلاق الطرق المتأثرة ابتداءً من الساعة ١٢ صباحًا يوم السبت (١٦ أغسطس) وحتى الساعة ٥ صباحًا يوم الاثنين (١٨ أغسطس). خلال هذه الفترة، سيتم إغلاق المسارين الأيمن باتجاه دبي.