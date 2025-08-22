أبوظبي: إغلاق دائم ومؤقت لعدد من الطرق

أعلنت السلطات الأسبوع الماضي عن إغلاق جزئي للطرق في عدة مناطق. أُغلق طريق الشيخ مكتوم بن راشد (E11) في أبوظبي من الجمعة 15 أغسطس إلى الأحد 17 أغسطس. كما أُغلق طريق سويحان (E20) لنفس الفترة.