أبوظبي: إغلاق دائم ومؤقت لعدد من الطرق

أعلنت السلطات في أبوظبي عن إغلاق دائم للطرق في الإمارة اعتبارًا من يوم السبت 23 أغسطس 2025.
قالت شركة أبوظبي للمواصلات على موقعها الإلكتروني إنه سيتم إغلاق الجزء الواقع بين شارعي زايد الأول وحمدان بن محمد في كلا الاتجاهين اعتباراً من يوم السبت.
كما تم إغلاق تقاطع شارعي زايد بن سلطان وحصة بنت محمد في العين مؤقتاً من 16 أغسطس وحتى الاثنين 25 أغسطس.
أعلنت السلطات الأسبوع الماضي عن إغلاق جزئي للطرق في عدة مناطق. أُغلق طريق الشيخ مكتوم بن راشد (E11) في أبوظبي من الجمعة 15 أغسطس إلى الأحد 17 أغسطس. كما أُغلق طريق سويحان (E20) لنفس الفترة.
وأعلنت أيضاً عن إغلاق جزئي للطريق على شارع الإمارات (E611) في أبوظبي من الساعة 12 صباح يوم السبت 16 أغسطس وحتى الساعة 5 صباح يوم الاثنين 18 أغسطس.