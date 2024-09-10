النقل
أبوظبي:إدارة "درب" و"مواقف" تنتقل إلى "كيو موبيليتي"
وستعمل الشركة تحت إشراف مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) لتوفير حلول نقل ذكية ومستدامة
أعلنت شركة "كيو موبيليتي"، التي أسستها الشركة القابضة "اي دي كيو" (ADQ) للاستثمار في أبوظبي، أنها ستتولى الآن إدارة نظام أبوظبي للتعرفة المرورية (درب) ونظام أبوظبي للمواقف (مواقف).
تعد الشركة جزءاً من محفظة النقل واللوجستيات التابعة لشركة اي دي كيو (ADQ)، والتي تشمل مطارات أبوظبي ومجموعة موانئ أبوظبي والاتحاد للطيران وويز إير أبوظبي والاتحاد للقطارات.
وستعمل شركة كيو موبيليتي تحت إشراف دائرة البلديات والنقل، ممثلة بمركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) لتوفير حلول نقل ذكية ومستدامة.
وتأسس نظام "درب" في عام 2021، وهو يشرف على إدارة ثماني بوابات رسوم في إمارة أبوظبي، موزعة على الجسور الرئيسية المؤدية من وإلى المدينة. بينما تأسس نظام "مواقف" في عام 2009 لتوفير أماكن وقوف منظمة للسائقين في الإمارة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية.