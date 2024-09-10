أبوظبي:إدارة "درب" و"مواقف" تنتقل إلى "كيو موبيليتي"

وتأسس نظام "درب" في عام 2021، وهو يشرف على إدارة ثماني بوابات رسوم في إمارة أبوظبي، موزعة على الجسور الرئيسية المؤدية من وإلى المدينة. بينما تأسس نظام "مواقف" في عام 2009 لتوفير أماكن وقوف منظمة للسائقين في الإمارة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية.