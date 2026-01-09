أبوظبي:أسرع شبكة شواحن للمركبات الكهربائية في المنطقة

أطلقت أبوظبي مبادرة 'برق' (Barq)، وهي مبادرة مصممة لتشغيل شبكة فائقة السرعة وعالية الموثوقية من محطات شحن المركبات الكهربائية (EV). تتضمن المبادرة تركيب 50 شاحنًا للمركبات الكهربائية، والتي يمكنها شحن ما يقرب من 100 كيلومتر في حوالي ثلاث دقائق.

بسعة 360 كيلووات، سيتم تركيب الشواحن في مواقع استراتيجية، بما في ذلك منارة السعديات، سوق الميناء، مستشفى برجيل في مدينة محمد بن زايد، وفي جميع أنحاء العين في مواقع مختلفة بما في ذلك جامعة الإمارات، مستشفى توام، الجيمي مول، بالإضافة إلى سيتي مول في مدينة زايد (الظفرة). ستكون كل عملية شحن رابعة مجانية، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها دائرة الطاقة في أبوظبي (DoE) بالتعاون مع شركة طاقة للتوزيع (TAQA Distribution).

من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من نقاط الشحن بالعمل في 13 يناير 2026 لتتزامن مع أسبوع أبوظبي للاستدامة. سيتمكن الزوار من الاستفادة من خدمة شحن مجانية طوال أسبوع الفعالية.

يمكن للجمهور مشاركة أفكارهم وملاحظاتهم عبر البريد الإلكتروني. كما يمكنهم تنزيل تطبيق Barq.EV للوصول إلى جميع الميزات، بما في ذلك مراقبة أداء الشبكة في الوقت الفعلي وخدمات تحديد مواقع المحطات.

