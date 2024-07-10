"آيس كريم" مجاني في مترو دبي
هل ستستقل مترو دبي اليوم؟ لا تفوت الآيس كريم المجاني.
توزع هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي أقماع الآيس كريم في محطتي مترو اليوم 10 يوليو وغداً 11 يوليو.
ومن بين النكهات التي يمكنك الحصول عليها: الشوكولاتة والبسكويت والكريمة والكراميل وحلوى القطن والفانيليا، وذلك بناءً على الفيديو التشويقي الذي شاركته الهيئة يوم الثلاثاء.
هنا يمكنك الحصول على الآيس كريم:
محطات مترو المشرق وابن بطوطة: من 11 صباحاً إلى 1 ظهراً، يوم 10 يوليو
محطات مترو "Equiti وOnpassive 11 صباحاً
أصبح الآيس كريم المجاني رائجاً في الإمارات اليوم مع وصول حرارة الصيف إلى ذروتها، حيث وصلت درجات الحرارة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 50.8 درجة مئوية يوم الثلاثاء.
ويحصل العمال وسائقو التوصيل على وجه الخصوص على بعض البوظة المثلجة والمشروبات الباردة كل يوم من شاحنات الآيس كريم التي يديرها المتطوعون.