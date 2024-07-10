"آيس كريم" مجاني في مترو دبي

توزع هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي أقماع الآيس كريم في محطتي مترو اليوم 10 يوليو وغداً 11 يوليو.

ومن بين النكهات التي يمكنك الحصول عليها: الشوكولاتة والبسكويت والكريمة والكراميل وحلوى القطن والفانيليا، وذلك بناءً على الفيديو التشويقي الذي شاركته الهيئة يوم الثلاثاء.