70 ألف درهم تعويضاً لعامل فقد إصبعين في ورشة بدبي

حصل عامل آسيوي يبلغ من العمر 32 عاماً على تعويض قدره 70 ألف درهم، بعد أن قضت محكمة في دبي بأن مشرفيه وصاحب العمل مسؤولين عن حادث في مكان العمل أدى إلى إصابته بإعاقة دائمة.

وفقًا لسجلات المحكمة، كُلِّف العامل بتشغيل آلة ثني فولاذ في ورشة. أثناء تأدية المهمة، علقت يده داخل الآلة، مما أدى إلى بتر إصبعين.

وكشفت التحقيقات أن العامل لم يتلق تدريبًا أو إرشادات مناسبة بشأن السلامة قبل توجيهه لاستخدام الآلة.

وقضت محكمة الجنايات في دبي في وقت سابق بإدانة مشرفين آسيويين بالإهمال، وقضت بفشلهما في أداء واجبهما في ضمان السلامة في مكان العمل.

حُكم عليهما بالسجن شهرًا مع وقف التنفيذ لثلاث سنوات، وغرامة قدرها 5000 درهم. وخلصت المحكمة إلى أن عدم المراقبة وعدم مراعاة إجراءات السلامة كانا السبب المباشر للحادث.

عقب صدور الحكم الجنائي، رفع العامل المصاب دعوى مدنية مطالبًا بتعويض قدره 150 ألف درهم، مشيرًا إلى العجز البدني والنفقات الطبية والخسائر المالية التي تكبدها نتيجة الإصابة. وبعد الاطلاع على الأدلة والتقارير الطبية، أمرت المحكمة المدنية المشرفين والشركة بدفع تعويض عادل قدره 70 ألف درهم عن الضرر الذي لحق بهم جميعًا.

محكمة في الإمارات تقضي بحق موظف في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر كاملة، والحصول على 434,884 درهمًا من صاحب العمل. محكمة في أبوظبي تأمر مستأجرًا بدفع الإيجار المتبقي بعد أن أنكر المالك إنهاء عقده قبل الموعد المحدد. محكمة في أبوظبي تأمر رجلاً بإعادة 400 ألف درهم إلى امرأة بسبب إيصالات ائتمانية.