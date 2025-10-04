661 ألف درهم غرامة وإبعاد: تعويض ضحية احتيال بأبوظبي

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والمدن مؤخراً بتعويض رجل بمبلغ 661 ألفاً و34 درهماً بعد أن قام مجموعة من الأشخاص بالاحتيال عليه.

وجاء الحكم المدني، الذي يتضمن المبلغ المسروق من المدعي (631.034 درهماً) وتعويضاً قدره 30 ألف درهم، في أعقاب إجراءات جنائية سابقة أدين فيها المتهمون بالاحتيال على الرجل.

في قرارها، أدانت المحكمة الجنائية المتهمين بالاحتيال، وحكمت على بعضهم بالسجن ثلاثة أشهر ثم الإبعاد، بينما أُدين آخرون غيابيًا. وبعد استنفاد طرق الاستئناف، أصبح الحكم الجنائي نهائيًا.