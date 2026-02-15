6 ساعات عمل وموافقة ولي الأمر.. قانون الإمارات يضمن حقوق الموظفين القاصرين

الأسئلة: لدي ولدان يبلغان من العمر 16 و14 عامًا. خلال العطلة الصيفية القادمة، أرغب في أن يشغلا وظائف مؤقتة. ما's هي الطريقة القانونية للقيام بذلك؟

الإجابة: بناءً على استفسارك، يُفترض أن أبناءك القاصرين يعتزمون العمل خلال العطلة الصيفية لدى صاحب عمل في البر الرئيسي بالإمارات. لذلك، فإن أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل (قانون العمل)، وقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل (قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022’) و القرار الإداري رقم 38 لسنة 2022 بشأن دليل إجراءات تطبيق قرار وزاري رقم 46 لسنة 2022 بشأن تصاريح العمل وعرض العمل ونماذج عقود العمل ( القرار الإداري رقم 38 لسنة 2022 بشأن تصاريح العمل’) تنطبق.

في الإمارات، يمكن للقاصر الذي يتراوح عمره بين 15 و18 عامًا، بموافقة ولي الأمر/الوصي، أن يعمل بمجرد حصوله على شهادة لياقة طبية صادرة عن الجهة المعنية. هذا وفقًا للمادة 5 من قانون العمل، والتي تنص على ما يلي،

“1. يُحظر تشغيل أي شخص لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره.

2. يُشترط لتوظيف الحدث's ما يلي:

أ. موافقة كتابية من ولي أمر الحدث’ أو وصيه.

ب. شهادة لياقة طبية للعمل المطلوب صادرة عن المؤسسة الطبية.

ج. ألا تتجاوز ساعات العمل الفعلية ست ساعات في اليوم، وأن تتخللها فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة. ويجب ترتيب هذه الفترات بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متتالية.

د. لا يجوز تكليف الحدث بالعمل من الساعة 7 مساءً إلى الساعة 7 صباحًا.

هـ. لا يجوز تشغيل الحدث في أي من الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الأعمال التي تضر بطبيعتها بالصحة أو السلامة أو الأخلاق. وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

و. لا يجوز تكليف الحدث بالعمل الإضافي، ولا يجوز إبقاؤه في مكان العمل بعد ساعات العمل أو تشغيله في أيام الراحة أو العطلات الرسمية.

3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط وإجراءات تشغيل الأحداث التي يلتزم بها صاحب العمل، والأعمال المحظورة على الأحداث، وضوابط استثناء الجهات التي تهدف إلى توفير تدريب مهني للأحداث، بما في ذلك المؤسسات الخيرية والتعليمية والتدريبية، من بعض أحكام هذه المادة."

ومع ذلك، قد يتم إعفاء بعض المتطلبات المذكورة أعلاه إذا كان القاصر يشارك في تدريب مهني أو عمل تطوعي أو عمل تعليمي من قبل مؤسسات خيرية وتعليمية وتدريبية معترف بها من قبل السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا يتوافق مع المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022، والتي تنص على: “تُعفى المؤسسات الخيرية والتعليمية والتدريبية والجهات الأخرى التي تهدف إلى تدريب وتأهيل الأحداث مهنياً من بعض أحكام المادة (5) من المرسوم بقانون وأحكام هذه المادة، وفقاً للقواعد التالية: