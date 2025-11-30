5900 درهم تعويضاً من محتال التذاكر لضحيته بأبوظبي

قضت محكمة في أبوظبي مؤخراً لصالح مقيم تعرض للخداع من خلال إعلان مزيف لبيع تذاكر حفلة عبر الإنترنت وخسر نتيجة لذلك 900 درهم.

في حكمها الصادر في 27 نوفمبر، أمرت محكمة أبوظبي لشؤون الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية رجلاً بإعادة مبلغ 900 درهم الذي دفعه المدعي وتعويضه بمبلغ إضافي قدره 5,000 درهم. جاء القرار بعد حكم جنائي أدان المحتال.

بدأت القضية عندما تواصل المدعي مع المدعى عليه عبر إنستغرام بعد أن شاهد إعلاناً عن تذاكر لحفلة شهيرة في أبوظبي. وبثقة في البائع، تواصل معه عبر واتساب وحوّل 900 درهم لشراء تذكرتين.

عندما حاول لاحقاً استخدام التذاكر في موقع الحفل، تم رفضها باعتبارها مزيفة. تم إبلاغ الشرطة بالحادثة، مما أدى إلى محاكمة المدعى عليه بتهمة الاحتيال والحصول على المال بطرق غير مشروعة.

أدانت المحكمة الجنائية المدعى عليه، وأصبح الحكم نهائياً بعد أن فشل الرجل في تقديم استئناف ضمن المهلة القانونية. وهذا يعني أن المحكمة المدنية كانت ملزمة بقبول أن الاحتيال قد وقع فعلاً وأن المدعى عليه مسؤول عنه.

بينما طالب المدعي بتعويض قدره 9,100 درهم بالإضافة إلى المبلغ الذي دفعه لشراء التذاكر، منحت المحكمة مبلغاً أقل بعد تقييم مدى الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به.