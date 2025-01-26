500 درهم لكل كيلوجرام من شركات الطيران تعويضاً للأمتعة المفقودة

وذلك وفقاً للمادة 359 (2) من قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تنص على أنه "في حالة نقل الأمتعة والبضائع، لا يجوز أن يتجاوز التعويض (500) خمسمائة درهم عن كل كيلو جرام ما لم يتم الاتفاق على مبلغ أعلى. ومع ذلك، إذا أرسل المرسل بيانًا خاصًا عند تسليم الأمتعة أو البضائع يوضح الأهمية الخاصة المعطاة لتسليمها بحالة جيدة في المقصد بسبب قيمتها، ودفع الأجرة الإضافية التي يطلبها الناقل، فإن الناقل ملزم بدفع التعويض بالمبلغ الذي يحدده المرسل، ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية للأمتعة والبضائع".