500 درهم لكل كيلوجرام من شركات الطيران تعويضاً للأمتعة المفقودة
السؤال: سافرت من أوروبا إلى دبي على متن إحدى شركات الطيران العالمية الشهر الماضي، وعند وصولي إلى دبي أبلغتني شركة الطيران أنها نسيت حقيبتي -التي تحتوي على أشياء ثمينة بقيمة 50 ألف درهم- في مطار لندن. وبعد متابعات متكررة، ظلت شركة الطيران تعطيني نفس العذر باستمرار -أن الحقيبة سوف تصل خلال يوم أو يومين. وأنا على ثقة من أنهم فقدوها. هل يمكنني المطالبة بمبلغ 50 ألف درهم بالكامل وأطالب أيضًا بتعويض عن الضائقة النفسية التي تعرضت لها؟ وما هي حقوقي في هذه الحالة؟
الإجابة: من المفترض أنك قمت بتسجيل أمتعتك أثناء سفرك من أوروبا إلى دبي الشهر الماضي.
وتتحمل شركة الطيران - المغادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة أو الوصول إليها - مسؤولية الأمتعة المسجلة لركابها، وذلك وفقًا للمادة 353 (2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، والتي تنص على أن "الأمتعة المشار إليها في البند (1) من هذا القانون هي الأشياء التي يجوز للراكب حملها في الطائرة أو تسليمها للناقل لتكون في عهدته أثناء السفر".
علاوة على ذلك، قد تكون شركة الطيران مسؤولة أيضًا عن تلف أو فقدان الأمتعة المسجلة لركابها. وهذا وفقًا للمادة 356 (1) من قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تنص على أن "يكون الناقل الجوي مسؤولاً عن الأضرار الناتجة عن إتلاف أو ضياع أو تلف الأمتعة المسجلة والبضائع إذا وقع حادث ونتج عنه ضرر أثناء النقل الجوي".
في حالة تلف أو فقدان أمتعة الركاب أثناء العبور وبعده، قبل تسليم الأمتعة إلى الراكب، قد تضطر شركة الطيران إلى تعويض ما يصل إلى 500 درهم لكل كيلوغرام من الأمتعة.
وذلك وفقاً للمادة 359 (2) من قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تنص على أنه "في حالة نقل الأمتعة والبضائع، لا يجوز أن يتجاوز التعويض (500) خمسمائة درهم عن كل كيلو جرام ما لم يتم الاتفاق على مبلغ أعلى. ومع ذلك، إذا أرسل المرسل بيانًا خاصًا عند تسليم الأمتعة أو البضائع يوضح الأهمية الخاصة المعطاة لتسليمها بحالة جيدة في المقصد بسبب قيمتها، ودفع الأجرة الإضافية التي يطلبها الناقل، فإن الناقل ملزم بدفع التعويض بالمبلغ الذي يحدده المرسل، ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية للأمتعة والبضائع".
بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بفقدان أو تلف الأمتعة، يجوز للمسافر رفع دعوى مدنية ضد شركات الطيران إما (1) في المحاكم التي لها اختصاص إقليمي على وجهات الوصول/المغادرة، أو (2) في المحكمة التي يقع المقر الرئيسي لشركة الطيران تحت ولايتها القضائية، أو (3) في المحكمة المذكورة في عقد السفر (تذكرة الطيران) بين المسافر وشركة الطيران. وذلك وفقًا للمادة 368 من قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تنص على أن "للمطالب خيار رفع الدعوى أمام أي من المحاكم التالية:
1. المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الناقل.
2. المحكمة التي يقع في دائرتها المقر الرئيسي لنشاط الناقل.
3. المحكمة التي يقع في دائرتها المنشأة أو المرفق الذي يبرم العقد نيابة عنه.
4. محكمة الوجهة.
"ويقع باطلا كل شرط يعدل قواعد الاختصاص المشار إليها إذا نص عليه قبل وقوع الضرر."
بناءً على الأحكام القانونية المذكورة أعلاه، يمكنك التحقق من الشروط والأحكام المذكورة على تذكرة الطيران الخاصة بك، حيث تتضمن عادةً تفاصيل حول كيفية التعامل مع فقدان الأمتعة المسجلة. يمكنك بعد ذلك تقديم شكوى رسمية إلى شركة الطيران بشأن الأمتعة المفقودة. إذا لم تكن راضيًا عن رد شركة الطيران، فيمكنك التفكير في تقديم شكوى إلى هيئة الطيران المدني في دبي. إذا ظلت المسألة دون حل، فيمكنك رفع دعوى مدنية ضد شركة الطيران في محاكم دبي والسعي للحصول على تعويض.
أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاؤه. وهو مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته موجودة على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة خليج تايمز، صندوق بريد 11243، دبي.