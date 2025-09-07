4 خطوات لتصديق شهادتك: دليلك الكامل للعمل في الإمارات

الإجابة: في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب على الموظفين تقديم شهادات أو مؤهلات تعليمية موثقة كجزء من إجراءات تأشيرة العمل وتصريح العمل. والغرض الرئيسي من ذلك هو التحقق من صحة مؤهلاتك.

إن عملية التصديق على الشهادات تعني إضفاء الشرعية على وثائقك الأكاديمية في بلدك الأصلي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة.

هكذا تعمل هذه الطريقة عادةً:

1. التصديق: أولاً، يجب على السلطة المختصة في بلدك التصديق على شهادتك أو دبلومتك.

2. التصديق من قبل وزارة الخارجية: يجب بعد ذلك التصديق على الشهادة الموثقة من قبل وزارة الخارجية (أو ما يعادلها) في بلدك الأصلي.

3. تصديق سفارة الإمارات العربية المتحدة: بعد ذلك، يجب تقديم الوثيقة إلى سفارة أو قنصلية الإمارات العربية المتحدة في بلدك الأصلي للتصديق عليها.

4. التصديق من وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة: بمجرد الوصول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الخطوة الأخيرة هي التصديق على الوثيقة من قبل وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تُثبت هذه العملية صحة شهادتك للاستخدام الرسمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وينبع هذا الشرط من المعايير التنظيمية العامة.

بالإضافة إلى ذلك، في بعض الحالات التي يكون فيها للمؤهلات دورٌ حيوي في بعض المهن، قد يطلب منك صاحب العمل تقديم شهادة معادلة من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قد يتعين عليك التقدم بطلب للحصول على شهادة معادلة عبر بوابتها الإلكترونية. أثناء التقديم، يجب اتباع إجراءات معينة، بحيث تطلب وزارة التربية والتعليم التحقق من صحة مؤهلك التعليمي من الجامعة/الهيئة المهنية التي حصلت منها على هذا المؤهل، والتي تقع خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.