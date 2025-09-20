350 ألف درهم تعويضا لأب بسبب خطأ طبي في العين

وفي قرارها، أوضحت المحكمة أن القانون الإماراتي يشترط أن يُرفع أي نزاع تأميني أولًا إلى لجنة فض المنازعات التأمينية، وبما أن هذا الإجراء لم يُتبع في هذه القضية تحديدًا فقد تم رفض المطالبة.