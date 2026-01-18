25 ألف درهم غرامة مقيم للتصوير دون موافقة بأبوظبي

وفقًا لسجلات المحكمة، قال المدعي إن هذا تسبب له في أضرار مالية ومعنوية وطلب تعويضًا قدره 50 ألف درهم، بالإضافة إلى رسوم المحكمة والرسوم القانونية، عن الأضرار التي لحقت به نتيجة انتهاك خصوصيته وتعرضه للازدراء والشك في مكان عمله وبين أقاربه وزملائه.