15 ألف درهم تعويضاً لشخص تضرر من سرقة سيارته

وفقاً لوثائق المحكمة، قدم المدعي دعوى مدنية بعد أن سرق المدعى عليه مركبته وتسبب في أضرار. وقد تمت إدانة المدعى عليه جنائياً من قبل نيابة العين العامة، وهو حكم تم تأييده لاحقاً في قضية استئناف وأصبح نهائياً بعد عدم تقديم أي طعون أمام محكمة النقض.