140 ألف درهم تعويضاً لمصاب في حادث بأبوظبي

أيدت محكمة النقض في أبوظبي مؤخراً حكماً يلزم شركة تأمين وشركة بدفع 140 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً مشتركاً لراكب تعرض لإصابات بالغة وإعاقات دائمة إثر حادث مروري.

تعود تفاصيل القضية إلى 27 ديسمبر 2024، عندما تورطت مركبة تملكها الشركة في حادث سير بعد أن اصطدم سائقها بمؤخرة مقطورة شحن ثقيلة، مما أسفر عن إصابات بالغة للمدعي بالإضافة إلى وفاة آخرين، بمن فيهم السائق.

أظهرت وثائق المحكمة أن الراكب أصيب بكسور في الجمجمة وإعاقات دائمة في الدماغ والأنف. وقد أدت هذه الإصابات، التي تفاوتت في شدتها، مجتمعة إلى أضرار جسدية كبيرة وندوب في الوجه. وقدر الأطباء نسبة إعاقته الدائمة بـ 25%.