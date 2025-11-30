125 ألف درهم تعويضاً لأسرة طفل غرق في خزان مياه بدبي

وفقًا لوثائق القضية، وقع الحادث المميت في شهر مارس، عندما انزلق الطفل إلى خزان مياه على مستوى الأرض كان غطاؤه قد تُرك مفتوحًا في الفناء الخلفي لعقار سكني. وقالت الأم إن إدارة المجمع فشلت في تركيب حواجز حماية أو ضمان تأمين الخزان، مما سمح ببقاء الفتحة مكشوفة ومتاحة.