100 ألف درهم غرامة بيع السيارات المعيبة في الإمارات

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون للمستهلك الحق في المطالبة بالتعويض من البائع إذا كان المنتج الذي يبيعه البائع معيبًا، وذلك بموجب المادة 24 (1) من قانون حماية المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تنص على: "للمستهلك الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية التي لحقت به نتيجة لاستخدامه السلعة أو الخدمة، وذلك وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك".