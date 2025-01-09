100 ألف درهم غرامات لحماية القاصرين والآباء المسنين في الإمارات

يبرز القانون أهمية الواجب العائلي، حيث يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم كل من أساء إلى أحد الوالدين أو اعتدى عليه أو أهمله أو امتنع عن رعايته أو تركه دون رعاية رغم قدرته على رعايته، كما أن أولئك الذين يتجاهلون دعم والديهم مالياً عندما يطلب منهم ذلك بحكم قضائي سيخضعون لنفس العقوبات.