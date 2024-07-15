رفض إجازة الموظف السنوية قانوني وبشروط
السؤال: أعمل في شركة خاصة في دبي، في أي الحالات يمكن رفض طلب إجازتي؟ تقدمت بطلب إجازتي منذ شهرين واشتريت تذاكر طيران وقمت بترتيبات السفر، مع ذلك، يقول مديري الآن إنه سيرفضها، هل هذا الأمر قانوني؟ هل يمكنني فعل أي شيء حيال ذلك؟
الإجابة : في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحق لصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازة السنوية لموظفيه بالتناوب بناءً على متطلبات العمل، وفقاً لتقديره. وذلك وفقاً للمادة 29 (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل والتي تنص على أنه "يجـب أن يتمتـع العامـل بإجازتـه في سـنة اسـتحقاقها، ولصاحب العمـل أن يحدد مواعيـد هـذه الإجـازات وفقاً لمقتضيـات العمـل وبالاتفـاق مع العامـل، أو يمنحها بالتنـاوب بـين عمـال المنشـأة لكـي يؤمن سـير عملـه، وعليه إشـعار العامل بالموعد المحـدد لتمتعـه بالإجـازة بوقت كافٍ لا يقل عن شـهر".
ومع ذلك، يلتزم صاحب العمل بمنح إجازة سنوية للعامل مرة واحدة على الأقل كل عامين ما لم يوافق الموظف على تأجيل الإجازة السنوية أو الحصول على أجر بدل الإجازة من صاحب العمل. وذلك وفقاً للمادة 29 (8) من قانون العمل الإماراتي، والتي تنص على أنه "لا يجــوز لصاحــب العمــل منــع العامــل مــن الإســتفادة مــن إجازتــه الســنوية المستحقة لأكثر من سنتين، إلا إذا رغب العامل بترحيلها أو الحصول على بدل نقـدي عنهـا وفـق اللوائـح التنظيمية المعمول بها في المنشـأة، وما تحدده اللائحة التنفيذيـة لهـذا المرسـوم بقانون".
بناءً على أحكام القانون المذكورة أعلاه، يجوز لصاحب العمل رفض إجازتك السنوية بسبب متطلبات العمل وتناوب الإجازات السنوية بين موظفيه الآخرين، لسبب وجيه. ومع ذلك، إذا وافق صاحب العمل كتابياً على إجازتك السنوية، فقد يكون صاحب العمل ملزماً بتحمل تكلفة تذاكر الطيران التي حجزتها بالفعل للسفر خلال الإجازة السنوية المقترحة. ومع ذلك، فإن قانون العمل في الإمارات العربية المتحدة والقرارات الوزارية اللاحقة لا تذكر أي شيء فيما يتعلق بسبل المعالجة المتاحة للموظفين في مثل هذه الحالات.
ولذلك، فمن المستحسن أن تحصل في المستقبل على موافقة كتابية مسبقة من صاحب العمل على إجازتك السنوية ثم التخطيط لإجازتك وفقاً لذلك لتجنب الخسارة المالية.
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