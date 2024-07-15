رفض إجازة الموظف السنوية قانوني وبشروط

ومع ذلك، يلتزم صاحب العمل بمنح إجازة سنوية للعامل مرة واحدة على الأقل كل عامين ما لم يوافق الموظف على تأجيل الإجازة السنوية أو الحصول على أجر بدل الإجازة من صاحب العمل. وذلك وفقاً للمادة 29 (8) من قانون العمل الإماراتي، والتي تنص على أنه "لا يجــوز لصاحــب العمــل منــع العامــل مــن الإســتفادة مــن إجازتــه الســنوية المستحقة لأكثر من سنتين، إلا إذا رغب العامل بترحيلها أو الحصول على بدل نقـدي عنهـا وفـق اللوائـح التنظيمية المعمول بها في المنشـأة، وما تحدده اللائحة التنفيذيـة لهـذا المرسـوم بقانون".