وظائف الإمارات: هل تتغير فترة الإشعار بناءً على سبب الإنهاء؟

السؤال: تم إنهاء عملي في الإمارات بسبب مشاكل في الأداء، وليس سوء سلوك. ما هي فترة الإشعار التي أستحقها، وكيف يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بي؟
الإجابة: في الإمارات، يمكن لصاحب العمل أو الموظف إنهاء عقد العمل لسبب وجيه، إذا تم تقديم إشعار كتابي. يجب مراعاة فترة الإشعار، مع أداء العمل خلال تلك الفترة، ويجب أن تكون بين 30 و90 يومًا. هذا وفقًا للمادة 43 (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل (قانون العمل).
“يمكن لأي طرف في عقد العمل إنهاء العقد لأي سبب مشروع، بشرط أن يتم إخطار الطرف الآخر كتابيًا وأن يتم أداء العمل خلال فترة الإشعار المتفق عليها في العقد، بشرط ألا تقل هذه الفترة عن (30) ثلاثين يومًا ولا تزيد عن (90) تسعين يومًا.”
علاوة على ذلك، تُدفع مكافأة نهاية الخدمة فقط بعد إكمال سنة واحدة على الأقل من الخدمة المستمرة. هذا وفقًا للمادة 51(2) من قانون العمل، التي تنص على:
“يستحق العامل الأجنبي بدوام كامل، الذي أكمل سنة أو أكثر في خدمة مستمرة، مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، محسوبة وفقًا للأجر الأساسي كما يلي:
أ. أجر (21) واحد وعشرين يومًا عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة؛
ب. أجر (30) ثلاثين يومًا عن كل سنة تتجاوز هذه الفترة.”
لذلك، إذا تم إنهاء عملك قبل إكمال سنة واحدة من الخدمة المستمرة، فلن تكون مستحقًا لمكافأة نهاية الخدمة.
يتعين على صاحب العمل دفع جميع الأجور والمستحقات المتبقية، كما هو محدد في العقد أو سياسات الشركة أو القرارات المعمول بها، في غضون 14 يومًا بعد انتهاء العقد. هذا وفقًا للمادة 53 من قانون العمل.
“يجب على صاحب العمل دفع الأجور وجميع المستحقات الأخرى للعامل خلال (14) أربعة عشر يومًا من تاريخ انتهاء العقد، كما هو منصوص عليه هنا والقرارات الصادرة لتنفيذه، أو العقد أو اللوائح الداخلية للمؤسسة.”
وفقًا للنص المذكور من القانون، يتم تنظيم فترة الإشعار بموجب شروط عقد العمل. ينطبق مكافأة نهاية الخدمة فقط إذا أكمل الموظف سنة واحدة على الأقل من الخدمة المستمرة. يمكن رفع أي مستحقات متبقية إلى صاحب العمل، وإذا لم يتم حلها في الإطار الزمني المحدد، يمكن تصعيد الأمر إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
