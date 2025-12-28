وظائف الإمارات: هل تتغير فترة الإشعار بناءً على سبب الإنهاء؟

الإجابة: في الإمارات، يمكن لصاحب العمل أو الموظف إنهاء عقد العمل لسبب وجيه، إذا تم تقديم إشعار كتابي. يجب مراعاة فترة الإشعار، مع أداء العمل خلال تلك الفترة، ويجب أن تكون بين 30 و90 يومًا. هذا وفقًا للمادة 43 (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل (قانون العمل).