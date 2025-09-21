وصية ما بعد الطلاق.. دليلك لتغيير المستفيدين في دبي

سؤال: أنا وزوجتي نفترق بشروط متبادلة. ما هي التغييرات المسموح لي قانونيًا بإجرائها على وصيتي في دبي في ظل هذه الظروف؟ ما هي القواعد والإجراءات ذات الصلة التي يجب أن أكون على دراية بها؟
الجواب: بناء على استفسارك فإن حكم الأحوال الشخصية لغير المسلمين ينطبق عليك، ويفترض أنك لست مسلماً بمذهبك، وأن لديك وصية.
للموصي الحرية الكاملة في التصرف في ممتلكاته بالطريقة التي يراها مناسبة، ويجب تسجيل مثل هذه الوصايا.
تنص المادة 11 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين على أنه: "يحق للموصي أن يترك وصية بكامل أمواله التي يملكها في الدولة لصالح من يشاء وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون".
يحق لك في أي وقت تغيير المستفيدين، أو عزل زوجك/زوجتك، أو تعديل تعيينات منفذي الوصية وفقًا لتقديرك المنفرد والمطلق. يجب أن تتبع الوصية المعدلة الإجراءات الرسمية المطلوبة، ككتابتها، وتوقيعها أمام الجهة المختصة، وعند الضرورة، إشهادها، لتكون قابلة للتنفيذ قانونيًا في دبي.
في الختام، يمكنك تحديث وصيتك أو إلغاؤها في أي وقت لتعكس انفصالكما المتبادل. يُنصح بإتمام العملية عبر السجل القانوني المختص لضمان صحة رغباتك بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. يمكنك استشارة محامٍ في دولة الإمارات العربية المتحدة لمزيد من النصائح.
