قانون

وصية ما بعد الطلاق.. دليلك لتغيير المستفيدين في دبي

يمكن تغيير المستفيدين، أو إزالة الزوج، أو تغيير تعيينات المنفذ في أي وقت وفقًا لتقدير الموصي الوحيد والمطلق
الصورة مُستخدمة للتوضيح. الصورة: ملف

الصورة مُستخدمة للتوضيح. الصورة: ملف

تاريخ النشر

سؤال: أنا وزوجتي نفترق بشروط متبادلة. ما هي التغييرات المسموح لي قانونيًا بإجرائها على وصيتي في دبي في ظل هذه الظروف؟ ما هي القواعد والإجراءات ذات الصلة التي يجب أن أكون على دراية بها؟

الجواب: بناء على استفسارك فإن حكم الأحوال الشخصية لغير المسلمين ينطبق عليك، ويفترض أنك لست مسلماً بمذهبك، وأن لديك وصية.

للموصي الحرية الكاملة في التصرف في ممتلكاته بالطريقة التي يراها مناسبة، ويجب تسجيل مثل هذه الوصايا.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

تنص المادة 11 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين على أنه: "يحق للموصي أن يترك وصية بكامل أمواله التي يملكها في الدولة لصالح من يشاء وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون".

يحق لك في أي وقت تغيير المستفيدين، أو عزل زوجك/زوجتك، أو تعديل تعيينات منفذي الوصية وفقًا لتقديرك المنفرد والمطلق. يجب أن تتبع الوصية المعدلة الإجراءات الرسمية المطلوبة، ككتابتها، وتوقيعها أمام الجهة المختصة، وعند الضرورة، إشهادها، لتكون قابلة للتنفيذ قانونيًا في دبي.

في الختام، يمكنك تحديث وصيتك أو إلغاؤها في أي وقت لتعكس انفصالكما المتبادل. يُنصح بإتمام العملية عبر السجل القانوني المختص لضمان صحة رغباتك بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. يمكنك استشارة محامٍ في دولة الإمارات العربية المتحدة لمزيد من النصائح.

آشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة آشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة المحاماة في دبي والمملكة المتحدة والهند. للاطلاع على تفاصيل شركته، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة خليج تايمز، ص.ب. 11243، دبي.

الإمارات العربية المتحدة: ما حقوق الزوجة إذا هجرها زوجها وأطفالها؟ محامون في الإمارات يحذرون من اختطاف الوالدين: "عدتُ إلى المنزل لقضاء عطلة، ولم أعد". قانون الإمارات العربية المتحدة: هل يجوز للموظفين بدوام كامل بدء أعمالهم التجارية الخاصة قانونيًا؟

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com