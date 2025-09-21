وصية ما بعد الطلاق.. دليلك لتغيير المستفيدين في دبي

يحق لك في أي وقت تغيير المستفيدين، أو عزل زوجك/زوجتك، أو تعديل تعيينات منفذي الوصية وفقًا لتقديرك المنفرد والمطلق. يجب أن تتبع الوصية المعدلة الإجراءات الرسمية المطلوبة، ككتابتها، وتوقيعها أمام الجهة المختصة، وعند الضرورة، إشهادها، لتكون قابلة للتنفيذ قانونيًا في دبي.