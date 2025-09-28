"صحة دبي" تضع آلية لحل نزاعات التأمين الطبي

وفقاً للأحكام المذكورة أعلاه، يُفترض أنك تملك وثيقة تأمين صحي سارية في دبي، وقدمت مطالبة مشروعة وتواصلت مع شركة التأمين بشأنها، والتي رفضت مطالبتك دون تقديم تفسير صحيح ومقبول. وفي ظل هذه الظروف، يمكنك الطعن في قرار شركة التأمين من خلال تقديم شكوى إلى هيئة الصحة بدبي، التي قد تتدخل إذا كان رفض شركة التأمين غير مبرر ويفتقر للأساس.

