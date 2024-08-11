نصائح قانونية لضمان انتقال المشتري للعقار دون تأخير

بناءً على الأحكام المذكورة أعلاه من القانون، لضمان إخلاء البائع للعقار في التاريخ المتفق عليه كما هو مذكور في اتفاقية البيع والشراء، من الضروري أن يكون هناك بند واضح ومفصل في اتفاقية البيع والشراء يحدد تاريخ التسليم و/أو تاريخ إخلاء العقار من قبل البائع. إذا لم يقم البائع (المالك الحالي) بالإخلاء كما هو متفق عليه، يمكنك تنفيذ اتفاقية البيع والشراء من خلال اللجوء إلى المحكمة في دبي لضمان تنفيذ اتفاقية البيع والشراء وقد تسعى للحصول على تعويض إذا انتهك البائع شروط اتفاقية البيع والشراء. كما ذكرت أنك تخطط لشراء العقار من البائع، لحماية مصالحك، يمكنك التأكد من مراجعة اتفاقية البيع والشراء وفحصها من قبل متخصص قانوني.