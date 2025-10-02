475 ألف درهم تعويضاً من "ابوظبي العمالية"لمهندس هندي

قضت محكمة أبوظبي العمالية بتعويض قدره 475,555 درهمًا إماراتيًا لمقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، لم يتقاضَ راتبه لمدة 19 شهرًا، ثم رفض استلام مكافأة نهاية الخدمة. المهندس المدني الهندي، الذي عمل لمدة 15 عامًا في شركة خاصة، كان قد استقال في أبريل من هذا العام بعد أن لم يتم دفع راتبه لأكثر من عام.