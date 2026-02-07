من وعود الزواج إلى السجن.. محتال يسلب امرأة 3.1 مليون درهم في دبي

قضت محكمة دبي الجنائية على أفريقي يبلغ من العمر 41 عامًا بالسجن لمدة خمس سنوات بعد إدانته بانتحال صفة مسؤول قضائي، وإصدار تهديدات، والحصول على أكثر من 3.15 مليون درهم بطريقة احتيالية من امرأة عبر المنصات الإلكترونية.

وبالإضافة إلى عقوبة السجن، أمرت المحكمة المدعى عليه بسداد مبلغ 3,154,731 درهمًا، وصادرت الجهاز الإلكتروني المستخدم في ارتكاب الجريمة، ومسحت جميع البيانات الرقمية المرتبطة بالجريمة. كما أمرت المحكمة بترحيله بعد قضاء مدة عقوبته.

ووفقًا لسجلات المحكمة، بدأت القضية عندما اتصل المتهم بالضحية عبر منصة تواصل اجتماعي تعلن عن عروض الزواج. وباستخدام اسم مزيف وتفاصيل شخصية كاذبة، قدم نفسه على أنه مواطن إماراتي يعمل في مجال بحري ووعد بالزواج من المرأة — وهي ادعاءات ثبت لاحقًا أنها غير صحيحة.

بعد أن كسب ثقتها، صعد الرجل من عملية الاحتيال بالتواصل معها عبر واتساب، حيث ادعى زوراً أنه قاضٍ. وأخبر المدعون المحكمة أنه أرسل رسائل تهديد تحذرها من أنها ستتعرض للاعتقال وإجراءات قانونية ما لم تحول الأموال إلى حساب بنكي حدده.

خوفًا من عواقب التهديدات القانونية المزعومة، امتثلت المرأة لمطالبه. وبمرور الوقت، حولت مبالغ كبيرة من المال، لتخسر في النهاية أكثر من 3.15 مليون درهم، وفقًا للادعاء.

قال المحققون إن المتهم اعتمد عمدًا على انتحال الشخصية والترهيب للضغط على الضحية لدفع المبالغ. وأظهرت الأدلة الرقمية، بما في ذلك رسائل واتساب وسجلات التحويلات البنكية، أن الرجل استخدم نفس الأسلوب الخادع طوال المخطط لتأمين الأموال.

خلال المحاكمة، جادل المدعون بأن الجرائم — انتحال صفة موظف عام، والتهديد، وارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت — كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا ونفذت لغرض إجرامي واحد. ووافقت المحكمة على ذلك، وحكمت بأن الأفعال يجب أن تعامل كجريمة واحدة بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، مع إصدار الحكم بناءً على أخطر تهمة.

قال القضاة إن الأدلة المقدمة، بما في ذلك الاتصالات الإلكترونية والسجلات المالية ونتائج التحقيقات، أثبتت بشكل قاطع إدانة المدعى عليه’.

يسلط الحكم الضوء على العقوبات الشديدة التي يواجهها الأفراد الذين يسيئون استخدام المنصات عبر الإنترنت لارتكاب الاحتيال وانتحال صفة المسؤولين. وقد حثت السلطات الجمهور مرارًا وتكرارًا على عدم الاستجابة للتهديدات أو طلبات الدفع التي تتم عبر تطبيقات المراسلة، والتحقق من هوية أي شخص يطلب المال، خاصة عندما تكون هناك ادعاءات بسلطة رسمية.