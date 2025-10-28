مليون درهم تعويضا لمريض بسبب إهمال طبي تسبب بإعاقة

يواجه المريض الآن قيوداً دائمة في حياته. فهو لا يستطيع المشي دون مساعدة، أو أداء الأنشطة الأساسية بشكل مستقل، أو العناية بنفسه بالكامل. يحتاج إلى علاج طبي مستمر، وتأهيل، ومعدات خاصة، مع تكاليف باهظة يتحملها هو وأسرته. وقد كانت الآثار النفسية والمالية على أسرته شديدة، إذ توفر له الرعاية بدوام كامل بينما تتحمل الأعباء المالية المتزايدة للعلاج.