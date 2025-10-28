مليون درهم تعويضا لمريض بسبب إهمال طبي تسبب بإعاقة

أيدت محاكم دبي حكماً في قضية خطأ طبي، برفض الطعون المقدمة من مستشفى آدم فيتال والطبيب المعالج، بعد إصابة مريض بإعاقة شديدة ودائمة نتيجة إهمال في الرعاية الطبية.
خضع المريض لعملية جراحة استبدال مفصل في مستشفى آدم فيتال في 20 ديسمبر 2021. وبعد العملية مباشرة، بدأ يعاني من آلام شديدة وصعوبة في تحريك ساقه.
على الرغم من عودته إلى المستشفى لإجراء جراحة تصحيحية، إلا أن حالته لم تتحسن. واضطر للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج في إيطاليا، حيث وثّق الأطباء الإيطاليون استمرار المضاعفات الخطيرة وأجروا عدة عمليات تصحيحية لإنقاذ ساقه من خطر البتر.
فقد المريض حوالي 80% من الوظيفة الأصلية للمفصل ولا يزال يعاني من آلام شديدة ومحدودية في الحركة.
يواجه المريض الآن قيوداً دائمة في حياته. فهو لا يستطيع المشي دون مساعدة، أو أداء الأنشطة الأساسية بشكل مستقل، أو العناية بنفسه بالكامل. يحتاج إلى علاج طبي مستمر، وتأهيل، ومعدات خاصة، مع تكاليف باهظة يتحملها هو وأسرته. وقد كانت الآثار النفسية والمالية على أسرته شديدة، إذ توفر له الرعاية بدوام كامل بينما تتحمل الأعباء المالية المتزايدة للعلاج.
قامت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بمراجعة القضية، وخلصت في 26 ديسمبر 2023 إلى أن الرعاية التي قدمها الطبيب المعالج كانت مهملة بشكل جسيم وانحرفت عن المعايير الطبية المعترف بها. ووجدت اللجنة فشلاً خطيراً في اتباع الإجراءات السليمة، ما نتج عنه عجز دائم أثر على الساق اليمنى للمريض.
رفع المريض دعوى مدنية طالب فيها بتعويض قدره 20 مليون درهم عن الأضرار المادية والمعنوية، محملاً المستشفى والطبيب المسؤولية معاً. كما قدم المستشفى دعوى مضادة بقيمة 312 ألف درهم مقابل تكاليف العلاج، إلا أن المحكمة رفضتها، مؤكدة أن تدهور حالة المريض كان نتيجة مباشرة لأخطاء طبية وليس لأي تصرف من جانبه.
وفي 17 مارس 2025، قضت المحكمة المدنية في دبي لصالح المريض، ومنحته تعويضاً بمقدار مليون درهم عن إعاقته الدائمة وآلامه ومعاناته. وقد استأنف كل من المستشفى والطبيب الحكم، مشككين في نتائج المسؤولية وقيمة التعويض.
بعد مراجعة الطعون، رفضت محكمة التمييز في دبي الاستئنافات، وأيدت الحكم الأصلي. وأشارت المحكمة في حكمها الصادر في أكتوبر إلى أن تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية نهائي، وأن للمحاكم سلطة تقديرية لتحديد قيمة التعويض عن الأضرار الجسدية والإعاقات الدائمة والمعاناة النفسية، استناداً إلى مدى خطورة الإصابة وتأثيرها في حياة المريض.
كما ألزمت المحكمة المستأنفين بدفع المصاريف القانونية وأتعاب المحاماة، مؤكدة بذلك سلطة لجان المسؤولية الطبية في دبي، ومشددة على التزام القضاء بحماية حقوق المرضى في حالات الإهمال الطبي الجسيم.