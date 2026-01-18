دبي: مشروعية سماح المستأجر لقريبه بمشاركته المنزل

سؤال: أعيش في شقة بغرفتي نوم في دبي مع زوجتي وأطفالي الثلاثة. تخطط ابنة عمي للانتقال إلى دبي وتعتزم البقاء معي حتى تجد وظيفة. هل أحتاج إلى إبلاغ المالك/شركة العقارات أو طلب الإذن منهم بخصوص هذا الأمر؟
الإجابة: في دبي، يحق للمستأجر شغل واستخدام العقار المؤجر للغرض المتفق عليه في عقد الإيجار.
ومع ذلك، لا يُسمح للمستأجر بتغيير طبيعة استخدام العقار أو السماح للآخرين بشغله بطريقة تتجاوز أو تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه مع المالك وفقًا للمادة 19 من القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة دبي.
ينص القانون على أن: “يجب على المستأجر دفع الإيجار في المواعيد المحددة والحفاظ على العقار بطريقة يحافظ بها الشخص العادي على ممتلكاته الخاصة. ودون الإخلال بالتزام المستأجر بإجراء الترميمات المتفق عليها أو التي جرت العادة على أن يقوم بها المستأجرون، لا يجوز للمستأجر إجراء أي تغييرات أو القيام بأي أعمال ترميم أو صيانة للعقار إلا بإذن من المؤجر وبعد الحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات الرسمية المختصة.”
لا يجوز للمستأجر تأجير شقة، أو أي جزء منها، لشخص آخر، ولا التأجير من الباطن لشخص آخر، ما لم يصدر المالك إذنًا كتابيًا. وهذا يتوافق مع المادة 24 من قانون الإيجارات في دبي، والتي تنص على ما يلي:
“ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على خلاف ذلك، لا يجوز للمستأجر التنازل عن استخدام العقار أو تأجيره من الباطن لأطراف ثالثة إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المؤجر.”
وفقًا للنص المذكور أعلاه من القانون، فإن إقامة ابنة عمك مؤقتة، وقد لا تحتاج إلى إذن رسمي.
ومع ذلك، إذا كانت تنوي الإقامة في الشقة لفترة طويلة، يمكنك مراجعة الشروط والأحكام الإضافية الملحقة بعقد الإيجار الخاص بك والمتعلقة بإقامة أفراد العائلة الممتدة.
أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة المحاماة في دبي والمملكة المتحدة والهند. يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة لشركته على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View, Khaleej Times, PO Box 11243, Dubai.