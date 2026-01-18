دبي: مشروعية سماح المستأجر لقريبه بمشاركته المنزل

ينص القانون على أن: “يجب على المستأجر دفع الإيجار في المواعيد المحددة والحفاظ على العقار بطريقة يحافظ بها الشخص العادي على ممتلكاته الخاصة. ودون الإخلال بالتزام المستأجر بإجراء الترميمات المتفق عليها أو التي جرت العادة على أن يقوم بها المستأجرون، لا يجوز للمستأجر إجراء أي تغييرات أو القيام بأي أعمال ترميم أو صيانة للعقار إلا بإذن من المؤجر وبعد الحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات الرسمية المختصة.”