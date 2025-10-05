مسؤولية صيانة العقار بين المؤجر والمستأجر بدبي

سؤال: أعيش في شقة بغرفة نوم واحدة في دبي، وواجهتُ مؤخرًا مشكلة صيانة طارئة خلال عطلة نهاية الأسبوع. غمرت المياه مطبخي بسبب انسداد في المصرف. تواصلتُ مع شركة العقارات التي أتعامل معها - والتي تُدير أيضًا أعمال الصيانة لدينا - عدة مرات، لكنهم لم يُرسلوا أحدًا.

في النهاية، اضطررتُ للاستعانة بسبّاك لإصلاح المصرف، مما كلّفني مبلغًا كبيرًا. بما أن مسؤوليات الصيانة الرئيسية تقع ضمن مسؤولية المؤجر، فهل يجب عليّ طلب تعويض عن هذه التكلفة؟ إذا تعذر ذلك، أود تقديم شكوى رسمية لضمان عدم تكرار مثل هذه التأخيرات. ماذا لو كانت حالة طارئة تهدد الحياة، ومع ذلك رفضت الشركة إرسال المساعدة؟

الجواب: في دبي يكون المؤجر مسؤولاً عن أعمال الإصلاح والصيانة للعقار المستأجر، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في عقد الإيجار، ففي هذه الحالة يكون المستأجر مسؤولاً عن أعمال الإصلاح والصيانة للعقار المستأجر.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وذلك وفقاً للمادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة دبي، والتي تنص على أنه "ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يكون المؤجر مسؤولاً خلال مدة عقد الإيجار عن أعمال صيانة العقار وإصلاح أي عطل أو عيب يؤثر على الاستخدام الكامل المقصود من قبل المستأجر للعقار".

بناءً على البند القانوني المذكور أعلاه، يتحمل مالك العقار تكاليف إصلاح وصيانة مطبخك الذي تعرض مؤخرًا لانسداد في مصرف المياه. ومع ذلك، إذا نص عقد الإيجار على مسؤوليتك عن أعمال الإصلاح والصيانة في شقتك المستأجرة، فقد تتحمل تكاليف أعمال السباكة اللازمة لإصلاح مصرف المياه في مطبخك.

بما أن شركة إدارة شقتك المستأجرة هي المسؤولة عن هذه الإصلاحات والصيانة، يمكنك المطالبة باسترداد تكاليف إصلاح انسداد الصرف الصحي في مطبخك. في حال عدم تعويضك من شركة الإدارة، يمكنك تقديم شكوى رسمية إلى مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي.