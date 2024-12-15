مسؤولية البنوك في جرائم الاحتيال الإلكتروني على العملاء

الإجابة: في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد اختراق أي شخص لتطبيقات أو مواقع معاملات الدفع الإلكتروني جريمة، وقد يؤدي ذلك إلى السجن و/أو دفع غرامات من قبل فرد أو مجموعة من الأفراد الذين تورطوا في مثل هذه الجريمة. وذلك وفقًا للمادة 15 (2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية المتعلقة باختراق أدوات الدفع الإلكتروني، والتي تنص على أن "يعاقب بالسجن و/أو غرامة لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم كل من زور أو استنسخ أو نسخ أي بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم أو أي وسيلة دفع إلكتروني أو استولى على بياناتها أو معلوماتها باستخدام أي منها".