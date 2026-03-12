محمد بن راشد يصدر قانوناً ينظم الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات الحكومية في دبي

بصفته حاكماً لدبي، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، قانوناً (رقم (5) لسنة 2026) ينظم الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات الحكومية في دبي.
وفقاً لهذا القانون، يشير الاستعانة بمصادر خارجية إلى قيام شركة متعاقد معها بتقديم بعض أو كل الخدمات نيابة عن جهة حكومية بموجب شروط متفق عليها.
يهدف القانون إلى تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، وتحسين الجودة وتسهيل وصول المتعاملين إليها.
يحدد القانون مسؤوليات دائرة المالية في إدارة هذا النوع من الاستعانة بمصادر خارجية.
ويفصل القانون القواعد والإجراءات الخاصة بالاستعانة بمصادر خارجية ويحدد التزامات المتعاقد - الذي يُعرّف بأنه مؤسسة خاصة مرخصة (ربحية أو غير ربحية) ومصرح لها في دبي بتنفيذ عقد الاستعانة بمصادر خارجية.
المنافسة العادلة: وفقاً للقانون، يجوز للجهة الحكومية التعاقد مع متعاقد واحد أو أكثر لتقديم نفس الخدمة، ولكن لا يجوز لها الدخول في عقود حصرية إلا إذا كان المتعاقد هو العارض الوحيد، مما يضمن المنافسة العادلة.
عقد الاستعانة بمصادر خارجية: يحدد القانون ما يجب أن يتضمنه عقد الاستعانة بمصادر خارجية، ومدته، وقواعد إنهائه، وتدابير حماية أصول المتعاقد’.
المخالفات والعقوبات: يغطي القانون أيضاً المخالفات والعقوبات، مما يسمح للجهة بإشراك المتعاقد في تحصيل أي غرامات تتعلق بانتهاكات اللوائح المعمول بها من قبل مستخدمي الخدمة.
المراقبة: وفقاً للقانون، يجب على الجهة الحكومية مراقبة وتقييم أداء المتعاقد’ بانتظام، باستخدام مؤشرات الأداء المنصوص عليها في عقد الاستعانة بمصادر خارجية.
مواطن إماراتي واحد على الأقل لكل موظف وافد: يلزم القانون المتعاقد بتوظيف مواطن إماراتي واحد على الأقل لكل موظف غير مواطن. يجب أن تتبع الرواتب وآليات الحوافز للموظفين المواطنين الإماراتيين اللوائح المعمول بها والشروط المتفق عليها في عقد الاستعانة بمصادر خارجية.
تنطبق أحكام القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن العقود وإدارة المستودعات في حكومة دبي على إجراءات اختيار المتعاقد وعلى أي مسائل لم يتم تناولها بشكل خاص في عقد الاستعانة بمصادر خارجية.
يتطلب القانون الجديد أيضًا من الجهة الحكومية والمقاول ضمان امتثال عملياتهما لأحكامه في غضون ثلاث سنوات من تاريخ سريان القانون.
يُلغى أي حكم في تشريعات أخرى قد يتعارض مع هذا القانون بالقدر الذي يتعارض فيه. يسري هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.