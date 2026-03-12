محمد بن راشد يصدر قانوناً ينظم الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات الحكومية في دبي

ويفصل القانون القواعد والإجراءات الخاصة بالاستعانة بمصادر خارجية ويحدد التزامات المتعاقد - الذي يُعرّف بأنه مؤسسة خاصة مرخصة (ربحية أو غير ربحية) ومصرح لها في دبي بتنفيذ عقد الاستعانة بمصادر خارجية.



المنافسة العادلة: وفقاً للقانون، يجوز للجهة الحكومية التعاقد مع متعاقد واحد أو أكثر لتقديم نفس الخدمة، ولكن لا يجوز لها الدخول في عقود حصرية إلا إذا كان المتعاقد هو العارض الوحيد، مما يضمن المنافسة العادلة.



عقد الاستعانة بمصادر خارجية: يحدد القانون ما يجب أن يتضمنه عقد الاستعانة بمصادر خارجية، ومدته، وقواعد إنهائه، وتدابير حماية أصول المتعاقد’.