محمد بن راشد يصدر قانوناً جديداً لتنظيم صلاحيات تنفيذ القانون
صدر قانون جديد في دبي يهدف إلى تبسيط اللوائح المتعلقة بصلاحيات تنفيذ القانون الممنوحة لأفراد المجتمع والموظفين والمنظمات المسؤولة عن إدارة المرافق العامة.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم منح صلاحيات تنفيذ القانون في الإمارة.
ويهدف القانون إلى ضمان التنفيذ السليم للتشريعات من قبل أولئك الذين يتم منحهم صلاحيات تنفيذ القانون، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في إدارة المرافق العامة في الإمارة.
كما يسعى إلى تمكين أفراد المجتمع من مساعدة الجهات الحكومية والمشاركة بنشاط في منع الأفعال أو الإغفالات التي تنتهك قوانين دبي.
تنطبق اللوائح على:
موظفي الجهات الحكومية
موظفي الشركات الخاصة المتعاقدة مع الجهات الحكومية
المؤسسات التي مُنحت صلاحيات تنفيذ القانون لإدارة المرافق العامة
المواطنين والمقيمين في دبي الذين يتم منحهم صلاحيات تنفيذ القانون، باستثناء أعضاء السلطة القضائية وضباط الشرطة
متطلبات منح الصلاحيات
للحصول على صلاحيات تنفيذ القانون، يجب ألا تقل أعمار أفراد المجتمع عن 30 عاماً، على الرغم من أنه قد يتم منح استثناءات من قبل المسؤولين الحكوميين الكبار عند الضرورة.
يجب أن يتمتع الأفراد بالمعرفة والمؤهلات والخبرة اللازمة في المجال الذي يشرفون عليه. كما يجب أن يكونوا على دراية بالتشريعات التي ينفذونها وأن يكونوا قادرين على تحديد الانتهاكات.
يجب عليهم إكمال التدريب وإظهار الكفاءة في استخدام التكنولوجيا الحديثة.
كما ينص القانون على ضرورة استخدام اللغة العربية في التحقيقات، ويضع المبادئ التوجيهية لواجبات وتقييم أداء الموظفين القضائيين.
يحدد المرسوم الجديد أيضاً كيفية إلغاء هذه الصلاحيات، وفقاً لقرار يصدره رئيس اللجنة التشريعية العليا في دبي.
يحل قانون رقم (19) لسنة 2024 محل القانون رقم (8) لسنة 2016 المتعلق بتنظيم منح صلاحيات تنفيذ القانون في دبي.