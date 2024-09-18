محمد بن راشد يصدر قانوناً جديداً لتنظيم صلاحيات تنفيذ القانون

للحصول على صلاحيات تنفيذ القانون، يجب ألا تقل أعمار أفراد المجتمع عن 30 عاماً، على الرغم من أنه قد يتم منح استثناءات من قبل المسؤولين الحكوميين الكبار عند الضرورة.