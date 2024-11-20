محكمة دبي تأمر بحجز معدات مستشفى لتسوية ديون العاملين

وقد أثار القرار ردود فعل متباينة من جانب موظفي المستشفى الذين ظل العديد منهم لشهور دون أجر. وقال أحد الأطباء السابقين: "لقد خذلنا المستشفى لفترة طويلة للغاية. لقد تحققت العدالة أخيراً". وأضافت ممرضة: "لقد عانيت من أجل دفع الإيجار والفواتير. هذا أمر مرير وحلو في الوقت نفسه - إنها نهاية مكان العمل، ولكنها أيضاً فرصة لنا للحصول على تعويض".