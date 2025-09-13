أبوظبي: إلزام شركة بـ 1.5 مليون درهم لعامل أصيب بشلل جزئي

أيدت محكمة التمييز في أبوظبي حكماً سابقاً يقضي بتعويض عامل بمبلغ 1.5 مليون درهم بعد تعرضه لحادث عمل أدى إلى إصابته بشلل جزئي، مؤكدة بذلك موقف الإمارات الصارم بشأن تطبيق لوائح السلامة العمالية.
وتعود القضية إلى دعوى مدنية رفعها العامل ضد شركته مطالبا بتعويض قدره 10 ملايين درهم عن الإصابات البالغة التي تعرض لها أثناء عمله في موقع تديره الشركة.
وفي دعواه، قال العامل إن الشركة فشلت في توفير إجراءات السلامة المهنية الكافية، مما تسبب في سقوطه في موقع العمل، مما أدى إلى إصابته بشلل في الجزء السفلي من جسمه إلى جانب فقدان العديد من وظائف جسده.
وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية جزئياً لصالح العامل، وأمرت الشركة بدفع مبلغ 1.1 مليون درهم تعويضاً له عن الأضرار التي لحقت به.
لكن العامل استأنف الحكم، وقررت محكمة الاستئناف العليا زيادة مبلغ التعويض إلى 1.5 مليون درهم.
وقد قدم كل من العامل وصاحب العمل استئنافا ضد هذا الحكم.
ومن جانبه، رأى العامل أن المبلغ المحكوم به منخفض جداً مقارنة بحجم الأضرار التي تكبدها، مشدداً على أن التعويض يجب أن يصل إلى 10 ملايين درهم كما طالب في البداية.
أما الشركة فدفعت بأن القضية تدخل ضمن اختصاص محكمة العمال وليس المحكمة المدنية، كما زعمت أن العامل لم يكن موظفاً مباشراً لديها وإنما لدى مقاول من الباطن. وقالت أيضاً إن العامل يتحمل جزءاً من المسؤولية عن الحادث لأنه لم يكن يرتدي حزام الأمان وكان يعمل في وقت غير مناسب.
وفيما يتعلق باستئناف العامل: قالت المحكمة إن التعويض الذي حكمت به محكمة الاستئناف (1.5 مليون درهم) عادل وكافٍ حيث أنه يتضمن:
800 ألف درهم (تعادل أربع ديات) مقابل فقدان أربع وظائف جسدية (الشلل النصفي السفلي، فقدان السيطرة على المثانة، فقدان السيطرة على الأمعاء، والعجز الجنسي).
700 ألف درهم تم منحها كتعويض عادل ليشمل الأضرار الأخرى غير المشمولة بالدية ، بما في ذلك الألم الجسدي والنفسي، وفقدان القدرة على الكسب والقدرة على العمل، وتكاليف العلاج الطبيعي المستقبلية، والأضرار المعنوية.
وفيما يتعلق باستئناف الشركة: رفضت المحكمة الاعتراض القضائي، معتبرة أن المطالبة كانت تستند إلى خرق التزامات السلامة، وليس نزاعًا عماليًا بحتًا.
كما رفضت ادعاء الشركة بمسؤولية مقاول من الباطن، إذ سبق للمحكمة الجنائية أن قضت بالمسؤولية المباشرة للشركة. أما فيما يتعلق بدور العامل في الحادث، فقد أفادت المحكمة بعدم وجود أدلة كافية تدعم هذا الادعاء.
وعليه، تم رفض استئناف كل من العامل والشركة، وتم تأييد حكم محكمة الاستئناف القاضي بإلزام الشركة بدفع 1.5 مليون درهم تعويضاً للعامل.
ويعزز قرار المحكمة، الذي صدر في العاشر من سبتمبر/أيلول، مبدأ حيويا: حيث يتحمل أصحاب العمل المسؤولية النهائية عن السلامة في مكان العمل ولا يمكنهم تحويل المسؤولية إلى المقاولين من الباطن أو العمال أنفسهم.