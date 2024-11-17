متطلبات العمل في المناطق الحرة بدبي لحاملي الإقامة الذهبية

الإجابة: بما أنك تحمل تأشيرة ذهبية مرتبطة بالملكية صادرة في دبي وترغب في العمل لدى شركة في المنطقة الحرة بدبي، فإن الإجراءات تختلف عن تلك الخاصة بالتوظيف في البر الرئيسي. يجب على صاحب العمل المحتمل أن يتقدم بطلب للحصول على تصريح عمل من خلال سلطة المنطقة الحرة حيث تم تسجيل الشركة.