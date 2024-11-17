متطلبات العمل في المناطق الحرة بدبي لحاملي الإقامة الذهبية
السؤال: أحمل حالياً تأشيرة ذهبية مرتبطة بالعقارات صادرة في دبي. أفكر في العمل مع شركة مقرها في منطقة حرة بدبي حيث تم الاتصال بي للحصول على دور استشاري أو استشاري. هل من الضروري الحصول على تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين؟ هل يمكنك تقديم إرشادات بشأن هذا الأمر؟
الإجابة: بما أنك تحمل تأشيرة ذهبية مرتبطة بالملكية صادرة في دبي وترغب في العمل لدى شركة في المنطقة الحرة بدبي، فإن الإجراءات تختلف عن تلك الخاصة بالتوظيف في البر الرئيسي. يجب على صاحب العمل المحتمل أن يتقدم بطلب للحصول على تصريح عمل من خلال سلطة المنطقة الحرة حيث تم تسجيل الشركة.
لا تحتاج إلى تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE)، حيث أن تصاريح العمل الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين مطلوبة على وجه التحديد للشركات الموجودة في البر الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وليس لكيانات المنطقة الحرة.
من المهم لصاحب العمل المحتمل الخاص بك التحقق من المتطلبات المحددة للمنطقة الحرة التي يعمل فيها والامتثال لها لإصدار تصريح العمل الخاص بك.
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