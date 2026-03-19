"ليلة السقوط في دبي".. انتحلوا صفة الشرطة لسرقة 600 ألف درهم فانتهوا خلف القضبان

تم سجن أفراد عصابة إجرامية انتحلوا صفة محققين شرطة وسرقوا رجل أعمال آسيوياً مبلغ 600 ألف درهم، ثم أمرت محكمة مدنية في دبي لاحقاً بإعادة الأموال المسروقة بعد أن أصبح الحكم الجنائي ضدهم نهائياً.

وفقاً لسجلات المحكمة، أدين المتهمون الخمسة في محاكمة جنائية بانتحال صفة ضباط شرطة وسرقة المبلغ النقدي من الضحية خلال حادث ليلي في منطقة تجارية.

حكمت المحكمة على الرجال بالسجن لمدة ستة أشهر، وفرضت غرامة قدرها 600 ألف درهم، وأمرت بترحيلهم بعد إكمال مدة سجنهم. تكشفت القضية عندما أوقف المشتبه بهم الضحية في وقت متأخر من الليل بالقرب من مبنى مكتبي وقدموا أنفسهم زوراً على أنهم أعضاء في إدارة التحقيقات الشرطية.

أظهروا ما بدا وكأنه بطاقة هوية عسكرية وأمروا الرجل بالخضوع للتفتيش. امتثل الضحية، معتقداً أنهم ضباط إنفاذ القانون.

خلال المواجهة، صادر الرجال هاتفه المحمول وبطاقاته المصرفية وحقيبة تحتوي على 600 ألف درهم نقداً. ثم طلبوا منه البقاء في الموقع، مدعين أن دورية شرطة أخرى ستصل قريباً.

بدلاً من ذلك، فر المشتبه بهم من مكان الحادث بالأموال. أطلقت السلطات تحقيقاً بعد أن أبلغ الضحية عن الحادث، مما أدى إلى تحديد هوية المشتبه بهم واعتقالهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة بدبي.

بعد أن أصبح الحكم الجنائي نهائياً، رفع الضحية دعوى مدنية يطالب فيها باستعادة الأموال المسروقة والتعويض.

في حكمها، ذكرت محكمة دبي الابتدائية أن الحكم الجنائي قد أثبت بالفعل وقوع السرقة ومسؤولية المتهمين’، مما يجعل هذه النتائج ملزمة للمحكمة المدنية.

قالت المحكمة إن الضحية تكبد خسارة مالية مباشرة بسبب حرمانه من المال، بالإضافة إلى الضرر العاطفي الناجم عن الجريمة.

لذلك، أمرت المتهمين بسداد 600 ألف درهم بالتضامن، ودفع 50 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، وتغطية فائدة قانونية بنسبة 5 بالمائة من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد الكامل، مع رفض المطالبات المتبقية.