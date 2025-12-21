لا إلزام للزوج بكفالة تأشيرة إقامة طليقته في الإمارات

السؤال: أعيش في الإمارات مع زوجي وثلاثة أطفال منذ 18 عامًا. تأشيرتي مكفولة من قبل زوجي. ومع ذلك، نحن نتجه نحو الطلاق بالتراضي. إذا تم الانتهاء منه، ماذا سيحدث لوضعي الإقامي؟ هل يمكن إجبار زوجي على كفالة تأشيرتي وتأشيرات أطفالنا؟ ماذا لو قال إنه سيكفل تأشيرات أطفالنا فقط وليس تأشيرتي؟
الإجابة: بما أن تأشيرة إقامتك في الإمارات مكفولة من قبل زوجك، فإن أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بالمرسوم رقم 29 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب تنطبق.
في الإمارات، عندما تطلق المرأة أثناء إقامتها في البلاد بكفالة زوجها، يحق لها التقدم بطلب لتمديد تأشيرة إقامتها في الإمارات لمدة عام واحد.
علاوة على ذلك، يبدأ هذا التمديد من التاريخ الرسمي للطلاق. بمجرد الانتهاء من الطلاق، لا ينبغي للزوج أن يستمر في كفالة تأشيرة إقامة الزوجة السابقة.
لا يوجد نص قانوني في قانون الإمارات يسمح للمحكمة بإجبار الزوج السابق على كفالة تأشيرة إقامة زوجته السابقة بعد الطلاق. علاوة على ذلك، قد يستمر زوجك في كفالة تأشيرة إقامة الأطفال.
يمكنك استشارة مستشار قانوني في الإمارات لفهم حقوقك التي قد تنشأ بسبب الطلاق من زوجك فيما يتعلق بالنفقة للأطفال والنفقة وحضانة الأطفال وفقًا للقوانين الشخصية السارية في الإمارات (القانون الاتحادي الإماراتي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية و/أو القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن قانون الأحوال الشخصية المدنية المطبق على غير المسلمين).
للمزيد من التوضيحات يمكنك الاتصال بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وطلب نصيحتهم في هذا الشأن.
آشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة آشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى الرأي القانوني، خليج تايمز، صندوق بريد 11243، دبي.