قواعد جديدة للإفراج المشروط عن السجناء بالشارقة

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً جديداً يسمح بالإفراج المشروط عن السجناء في الإمارة.

وينص القرار الذي أُعلن عنه يوم الثلاثاء على أنه يجوز الإفراج عن السجين بشروط قضاء ثلاثة أرباع مدة عقوبته. وقد يتم تحديد فترة الإفراج، التي ستظل تتضمن قيوداً، لمدة شهر أو أكثر.

وأضاف القرار أن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد يمكن أن يحصل على الإفراج المشروط إذا قضى 20 عاما على الأقل في السجن.